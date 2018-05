Die Woche Peter Kiedaisch über den Regulierungswahn der EU Der schwere Weg zum Foto

Metzingen / Peter Kiedaisch

Im Juni wird die Brücke über die Erms am Adlergarten fertig. Die Arbeiten daran haben vor wenigen Wochen begonnen, etwas später als vorgesehen, denn als wir im April vor einem Jahr darüber berichteten, hieß es noch, Baubeginn sei im Sommer. So verzögern sich manche Dinge, andere indessen kommen schneller auf uns zu, als uns lieb sein kann. Zum Beispiel ein Gesetz der EU mit dem sperrigen Namen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Im ersten Moment erscheint ja alles segensreich, was uns davor bewahrt, ausgespäht zu werden. Die Angst vor dem gläsernen Bürger gibt es spätestens, seit George Orwells Roman „1984“ zur Pflichtlektüre in Deutschlands Schulen wurde. Die Volksbefragungen in den 1980er Jahren, die computerlesbare Krankenkassen-Karte oder der digitale Personalausweis haben die Menschen verunsichert. Seit der Datenklau in Facebook und anderen Internetdiensten Schule macht, geht ganz und gar die Angst um. Die ist manchmal sicherlich begründet, und wer auf seiner Kreditkartenabrechnung schon mal Abbuchungen von In- und Exportfirmen aus Hongkong entdeckt hat, ohne nach dorthin Handelsbeziehungen zu unterhalten, wird sich insgeheim über die DSGVO freuen und vor allem darüber, dass sie schon am 25. Mai in Kraft tritt. Dumm dabei ist nur, dass wir jetzt digitale Fotoapparate eigentlich einmotten können. War es bislang nicht erlaubt, ungefragt Menschen zu fotografieren und diese Bilder zu veröffentlichen, ist nun das Fotografieren von Menschen ohne deren Einwilligung an sich untersagt. Weil eine Digitalkamera oder ein Handy das Bild, das aus zahlreichen Informationen, etwa den GPS-Daten, besteht, ja auf einem Chip speichert. Und das Speichern von Daten: Das ist ab Ende Mai etwas verderblich Schlimmes, zumindest hat die Bundesregierung noch nichts unternommen, um das EU-Gesetz abzumildern. Was dann freilich aus der liebevoll gehegten und gepflegten Facebook-Seite des Reutlinger CDU-Abgeordneten Michael Donth wird? Statt lustiger Selfies mit Freunden und Weggefährten im Hintergrund kann er künftig Landschaftsfotos posten. Er wird aber einen Graufilter, eine lange Belichtungszeit und deswegen auch ein Stativ benötigen. Das Filterglas blockiert dann einen Teil des einfallenden Lichts, dadurch verschwimmen Menschen in Bewegung oder verschwinden komplett wie von Geisterhand. Und hinterlassen nichts. Nicht mal Daten. Schöne menschenleere Welt.