Metzingen Der Schneider im Aufsichtsrat

Toni Simina geht in seine letzte Amtszeit als Betriebsratsvorsitzender bei Hugo Boss. Er hält seinen Arbeitsplatz für den besten, den es gibt. Das liegt auch an der Boss-Philosophie. © Foto: Thomas Kiehl

Metzingen / Von Peter Kiedaisch

Toni Simina geht in seine letzte Amtszeit. Als er anfing bei Boss, war er ein junger Schneider. Das Unternehmen hatte damals weltweit 150 Mitarbeiter. Heute sind dort 100 Mal so viele Menschen beschäftigt. Boss lag zwischendurch am Boden, hat sich erholt und ist heute ein Arbeitgeber, wie ihn sich ein Betriebsratsvorsitzender nur wünschen kann.

Im Herbst wurden 29 Auszubildende und dual Studierende eingestellt, insgesamt sind es 75, von denen einige Boss als Karrieresprungbrett nutzen werden. Man spricht Deutsch im Unternehmen, doch Englisch ist mindestens gleichwertig. Und wenn in der Cafeteria ständig Betrieb herrscht, ist das kein Ausdruck von Müßiggang. Die Mitarbeiter haben viele Freiheiten. Etwa die, sich zu Meetings auf einen Cappuccino zu treffen. Oder, um mal abzuschalten, in den Fitnessraum zu gehen. Sie können Gewichte stemmen unter Anleitung ausgebildeter Trainer, sogar ein Arzt steht parat. Glasfassaden sorgen für Licht und Leichtigkeit, und wer zur Mittagszeit auf dem Unternehmensgelände unterwegs ist, fühlt sich wie auf dem Campus einer Universität. Junge, gut gekleidete Menschen gehen gemeinsam in die Mensa, unter ihnen ist einer, der gar nicht mehr so jung ist, aber noch immer jugendlich wirkt: Toni Simina, dessen Anzüge allesamt von Boss sind. Der ein Paar Schuhe nie an zwei Tagen hintereinander anzieht und die hinteren Taschen seiner Hosen immer zugenäht lässt. Nur so sehen Hosen gut aus, sagt er. Ein weißes Hemd gehört dazu, eine Krawatte nicht mehr unbedingt. Das, sagt er, wäre vor 20 Jahren noch undenkbar gewesen.

Vom Schneider zum stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden: Simina hat einen steilen Aufstieg hinter sich, doch in zwei Jahren ist Schluss. Dann kommt der Ruhestand. Er freut sich nicht darauf, und das ist sogar nachvollziehbar. Die Boss-Welt aufgeben zu müssen, war früher leichter. Als auf dem heutigen Gelände noch Maisfelder standen beispielsweise und Fabrikverkauf-Kunden ein Mal in der Woche donnerstagabends am alten Standort an einer Hintertüre klingeln mussten.

Herr Simina, Sie arbeiten in Metzingen, einer 22 000-Einwohner-Stadt. Aber Paris, Mailand, New York sind von hier nicht weit, wenn man wie Sie bei Boss beschäftigt ist.

Toni Simina Das stimmt. Wer bei uns anfängt, kann in diesem Metier Karriere machen. Viele nutzen Boss als Sprungbrett, aber auch jenen, die hier bleiben, steht die Tür zur Welt offen. Wir haben viele Standorte in interessanten Metropolen. Wenn Mitarbeiter den Wunsch äußern, mal zwei Jahre nach Hongkong gehen zu dürfen, fördern wir das. Es kommt uns nämlich zugute. Dadurch können wir sicherstellen, dass die Hugo-Boss-Philosophie weltweit dieselbe ist. Deswegen verschieben wir die Leute gern hin und her, wir sind ja immerhin in 120 Ländern präsent. Egal, wo Du bist, Du gehörst immer zur gleichen Company.

Sie haben vor mehr als 40 Jahren bei Boss angefangen. Als Schneider. Seit 35 Jahren sind Sie Betriebsratsvorsitzender und dadurch auch im Aufsichtsrat, derzeit sogar stellvertretender Vorsitzender. Vermutlich bereuen Sie es nicht, sich damals beworben zu haben.

Bestimmt nicht. Ich arbeite in einem tollen Umfeld. Als ich heute um 6 Uhr früh kam, war das Gym bereits voll. Was hätten unsere Chefs vor 30 Jahren zu uns gesagt, wenn wir es gewagt hätten, über die Mittagspause joggen zu gehen?

Das „Gym“ ist das betriebseigene Fitness-Studio für die Mitarbeiter. So etwas also gibt es. Doch einen fest installierten Arbeitsplatz mit eigenem Schreibtisch haben nicht mehr alle Mitarbeiter. Was steckt dahinter?

Das ist so ein bisschen aus der Not geboren. Es betrifft nicht alle Abteilungen und hängt damit zusammen, dass wir unseren Mitarbeitern die Möglichkeit einräumen, von zu Hause zu arbeiten. Wenn aber beispielsweise 100 Leute Homeoffice machen, bleiben hier 100 Schreibtische ungenutzt. Deswegen haben wir gesagt, organisiert Euch untereinander. Setzt Euch da hin, wo etwas frei ist. Ein fester Arbeitsplatz kann ja auch furchtbar monoton sein. Die ersten Unternehmen, die das vor uns eingeführt hatten, rücken davon teilweise schon wieder ab, aber es kann eine abwechslungsreiche Geschichte sein, wenn ich mir sage, heute setzte ich mich mal in diese Nische im zweiten Stock. Die Tische sind übrigens alle höhenverstellbar. Anfangs waren die Bedenken groß, mittlerweile sind die meisten begeistert.

Müssen Sie als Betriebsratsvorsitzender mit harten Bandagen gegen die Unternehmensleitung vorgehen?

Nein, das wäre gelogen. Betriebsratsarbeit darf keine einseitige Geschichte sein. Meine Aufgabe ist es, den Wohlstand des Unternehmens zu erhalten und sichere Arbeitsplätze zu schaffen. Wir alle wissen ja, je besser das Betriebsklima ist, desto kreativer sind die Leute. Die Company und der Betriebsrat wollen das Gleiche: ein gutes Ergebnis. Denn anders als in früheren Jahren gibt es Bonuszahlungen nicht nur fürs Management, sondern für alle Mitarbeiter.

Wenn man sich hier umschaut, denkt man, man wäre an einer Uni. Auch Sie mit mehr als 40 Jahren Betriebszugehörigkeit wirken frisch und unverbraucht.

Die Firma hält einen jung. Mich jedenfalls. Manche freuen sich auf den Ruhestand und sagen, endlich kann ich aufhören. Mir graust davor, aus diesem Unternehmen rauszugehen. Ich habe angefangen, da waren wir 150 Mitarbeiter. Jetzt sind bei Boss weltweit 15 000 Menschen beschäftigt. Den Fabrikverkauf gab es ein Mal in der Woche abends. Dann kam der Mittwochnachmittag dazu, dann der Freitagnachmittag und schließlich der Samstag.

Haben Sie als Betriebsratsvorsitzender auch Entlassungen zustimmen müssen?

Ja, als Permira 2007 bei uns einstieg. 130 Mitarbeiter mussten gehen, wir haben einen Sozialplan erstellt. Dann stieg der Umsatz wieder. Zuvor, 1985, waren wir ja an die Börse gegangen. Wirtschaftlich ging es zunächst steil nach oben.

Wie empfinden Sie die Zusammenarbeit mit dem Vorstandsvorsitzenden Mark Langer?

Ich kenne ihn von Anfang an, seit er bei uns ist. Von seinen Vorgängern unterscheidet er sich, weil er sehr menschlich und angenehm ist. Meine Betriebsratskollegen aus anderen Konzernen, wir kennen uns alle gut, haben es mitunter schwerer, wenn sie einen Termin beim Chef brauchen. Ich habe es in der Hinsicht leicht. Ich rufe ihn an, und wenn er Zeit hat, sagt er „komm vorbei“. Vieles bereden wir zwischen Tür und Angel.

Sind Sie mit Ihrem Chef zufrieden?

Was Du als Vorstandsvorsitzender machen musst, ist managen. Und man braucht gesunden Menschenverstand, man muss auch etwas wagen. Der große Vorteil von Mark Langer: Er kennt den Laden in- und auswendig, er ist seit 16 Jahren dabei.

Tragen Sie Maßanzüge?

Ja. Ich gebe lieber etwas mehr Geld aus und fühle mich dann wohl. Da gibt es keine krumme Schulter, da siehst Du gar nichts. In der Innenseite des Sakkos steht der eigene Name, man kann das Innenfutter selbst aussuchen, sogar die Knöpfe und den Kragen. Das ist dann ein individuelles Einzelstück.

Besitzen Sie viele Anzüge?

30 mindestens. Und passende Schuhe dazu. Ich ziehe nie ein Paar an zwei Tagen hintereinander an. Und ich putze sie selbst. Schuhe müssen gepflegt sein. Das ist wichtig für den ersten Eindruck, den die Leute von einem bekommen.

Bekommt man im Outlet eigentlich zweite Wahl?

Schon lange nicht mehr. Das hat der frühere Vorstandsvorsitzende Claus-Dietrich Lahrs so bestimmt. Auch im sogenannten Fabrikverkauf gibt es topaktuelle Ware.

In der Cafeteria herrscht immer reger Betrieb. Gibt es denn keine Vorgesetzten, die durch die Flure laufen, um zu sehen, wer arbeitet und wer nicht?

Das passiert hier nicht. Jeder hier weiß, was er zu tun hat. Und wer den Kopf frei bekommen möchte, geht in den Fitnessraum. Danach wird weitergearbeitet. Hier in der Cafeteria treffen sich die Mitarbeiter auch zu Meetings. Ob sie sich am Schreibtisch über ein Projekt unterhalten oder hier, macht in der Tat einen Unterschied. Am Schreibtisch würden sie vielleicht Kollegen in ihrer Konzentration stören. Nein. Das passt schon hier. Das ist Hugo-Boss-Philosophie.