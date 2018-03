Neckartenzlingen Der Sanierungsbedarf ist äußerst groß

Neckartenzlingen / Peter Swoboda

In seiner jüngsten Sitzung hat der Neckartenzlinger Gemeinderat das Büro Blankenhorn mit der Planung und Ausschreibung der Tiefbauarbeiten im Weinbergweg und in der Spenglerstraße beauftragt. Im Weinbergweg muss zwischen der Einmündung Bruckwiesenstraße und Spenglerstraße der Kanal erneuert werden. Auch die Hausanschlüsse müssen saniert werden. Außerdem ist die Wasserleitung in keinem guten Zustand. Wie im Gemeinderat bekannt gegeben wurde, befindet sich die Hauptleitung in einem baulich „extrem schlechten Zustand“. Sie liegt anscheinend in einer Tiefe von lediglich 90 Zentimetern und muss demnach neu verlegt werden. Ähnliches gilt für die Hydrantenschächte, weshalb auch sie erneuert werden müssen. Im Zuge der Bauarbeiten wird die Wasserversorgung laut Ortsbaumeister Jürgen Brandt auf das ortsübliche „Württemberger System“ umgestellt, das heißt, Hydrantenschächte mit Hausanschlussabgängen und Absperrschiebern im Schacht.

Acht Lichtmasten

Auch die Straßenbeleuchtung wird saniert. Die Straßenlaternen werden zurzeit noch über Freileitungen versorgt. In Absprache mit der Netze BW wird die Verkabelung unterirdisch verlegt. Acht Lichtmasten werden deshalb neu erstellt. Außerdem werden im Zuge der Tiefbauarbeiten Leerrohre für den Breitbandkabelausbau verlegt. Auch die Fahrbahn ist in einem baulich schlechten Zustand, so wurde beschlossen, die gesamte Straßenfläche zu erneuern. Je nach Zustand gilt dies auch für die Randeinfassungen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 601 000 Euro.

In der Spenglerstraße muss der Belag auf einer Länge von 75 Metern erneuert werden. Das gilt eventuell auch für den Unterbau. Dieser muss noch untersucht werden. Stellenweise müssen auch die Randeinfassungen und die Pflasterungen saniert werden. Die Verkabelung für die Straßenbeleuchtung wird ebenfalls unterirdisch verlegt. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 50 500 Euro. Im Haushalt sind dafür 51 000 Euro eingestellt.

Die Bauzeit für beide Straßen ist von Juli bis November dieses Jahres geplant.