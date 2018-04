Jubiläum Der Pfarrer hatte die Aufsicht

Hülben / Gabriele Böhm

Gut besucht war am Samstagabend die Auftaktveranstaltung zu den Feierlichkeiten anlässlich des 250-jährigen Bestehens der Apis Hülben. In der evangelischen Kirche referierte Dr. Wolfgang Schöllkopf über das Thema „Alles hat seine Stunde – von den Anfängen des Pietismus, besonders im Ermstal und auf der Uracher Alb“.

Der Leiter der Hülbener Apis, Dr. Siegfried Kullen, begrüßte die Gäste und den Landeskirchlichen Beauftragten für die württembergische Kirchengeschichte: „Vielen von Ihnen dürfte er besser bekannt sein als Bruder Wendelin in der blauen Kutte.“ Schöllkopf hatte als langjähriger Mitarbeiter des Stifts in Bad Urach regelmäßig touristische Führungen angeboten.

„250 Jahre sind ein Grund zum Feiern, zum Zurückschauen und zur Besinnung“, sagte Schöllkopf. Im schwäbischen Pietismus spielten Zahlen eine große Rolle, sodass er ein Rechenexempel angestellt habe. In 250 Jahren seien 12 500 Gemeinschaftsstunden gehalten worden, das seien beachtliche 1,3 Jahre Hören und Übung im Glauben.

Laut Brockhaus, so der Referent, sei der Pietismus eine evangelische Bewegung, die nach dem Dreißigjährigen Krieg (1618-1648) eingesetzt habe und unter anderem durch die Abkehr von der Welt, Gemeinschaft und aktive Mitarbeit von Laien geprägt war. Das Gründungsjahr der Apis Hülben, 1768, war bestimmt vom Krieg, immer neuen Steuern und der Regentschaft des ebenso streng-absolutistischen wie überforderten Herzogs Karl Eugen von Württemberg. „Kein Wunder, dass man sich in Jesus Christus einen neuen Herrn gesucht hat.“

Hülben habe, in der von der Landwirtschaft bestimmten Zeit, zur Pfarrei Dettingen gehört. „Im Ermstal hatte man es zu Wohlstand gebracht, in Hülben war man im wahrsten Sinne des Wortes steinreich“, sagte Schöllkopf. Pastoren pendelten über das Pfarrsteigle zwischen beiden Orten. Während die zweite Ehefrau des Herzogs, Franziska von Hohenheim, eng mit dem Pietismus verbunden war, ließ der Herzog einige führende Köpfe als Widerständler inhaftieren. Entscheidend für den geistlichen Aufbruch in Dettingen und Hülben waren die Pfarrer Friedrich Christoph Steinhofer und sein übernächster Nachfolger, Johann Friedrich Fricker.

„Steinhofer prägte die Stunde in beiden Orten“, sagte der Referent. Sie fand in Privathäusern statt, zur Kontrolle musste ein Pfarrer anwesend sein. Denn während die weltliche Obrigkeit konspirative Sitzungen befürchtete, wollte die Geistlichkeit einer Schriftverdrehung vorbeugen. Fricker, der unter anderem Austausch mit John Wesley, einem der Begründer der methodistischen Bewegung, pflegte, war von 1762 bis zu seinem Tod 1766 Pfarrer in beiden Orten. Wichtig war ihm, die Laien zu ertüchtigen, selbst das biblische Wort ergründen zu können. „Er wurde der Vater einer großen pietistischen Gemeinschaft im Ermstal und auf der Uracher Alb.“ Dabei sei in Hülben gegen alle Regeln des Pietistenreskripts verstoßen worden: Mit 200 bis 300 Christen seien die Stunden viel zu groß gewesen, zu viele Frauen waren anwesend, über den Stunden brach die Nacht herein und Männer und Frauen seien auch nicht getrennt nach Hause gegangen. „Aber dagegen ist niemand wirklich vorgegangen.“