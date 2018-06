Polizei Der nasse Mann am Bahnhof

Metzingen / swp

Bereits am Donnerstag entkam gegen 17.30 Uhr ein Ladendieb, der in einem Sportartikelgeschäft ein paar Schuhe an der Kasse vorbei geschafft hatte, dem ihm hinterher rennenden Sicherheitspersonal durch einen Sprung in die Erms und ward nicht mehr gesehen. Weil die Gefahr bestand, er könne sich verletzt haben oder gar ertrunken sein, setzte die Polizei einen Hubschrauber zur Suche ein, allerdings ohne Erfolg. Der Mann blieb verschwunden. Allerdings trat er noch am selben Abend erneut auf den Plan. Ein Zeuge gab später zu Protokoll, er habe einen durch und durch vor Nässe triefenden Mann gegen 20 Uhr am Bahnhof gesehen. Diesen habe er sogar gefragt, warum er klatschnass sei. Die Antwort lag ganz knapp an der Wahrheit: Er sei in die Erms gefallen. „Gesprungen“ wäre richtiger gewesen. Dann indes verlor sich seine Spur.