Metzingen Der Maibaum

Metzingen / swp

In Metzingen wird der schön geschmückte Maibaum am heutigen Montag, 30. April, um 17.30 Uhr von der Abteilung Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr auf dem Kelternplatz aufgestellt. Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung von der Stadtkapelle Metzingen. Nach der Ansprache von Oberbürgermeister Dr. Ulrich Fiedler wird die Volkstanzgruppe Metzingen die Tänze „Vierzwenger“, „Tip Top“ und „Jungsächsisch“ vorführen, bevor die Stadtkapelle Metzingen den Abend in der Ochsenkelter musikalisch und kulinarisch ausklingen lässt.