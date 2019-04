Nach über 20 Jahren löst sich der Verein „Laienspielgruppe Alb“ im kommenden Jahr auf. Grund ist der Mangel an Mitgliedern.

Für viele war der Termin gesetzt. Immer im März bat die „Laienspielgruppe Alb“ mit Sitz in Hengen in die Bad Uracher Festhalle. Stets gut besucht, gaben sich die Besucher bei Speis und Trank der Geselligkeit hin, während die Hobby-Schauspieler droben auf der Bühne das ihrige zu einem gelungenen Abend beitrugen. Zumeist standen heitere Mundartstücke mit reichlich Lokalkolorit auf dem Spielplan, die für Lachsalven und Beifallsstürme sorgten. Hinter den Kulissen indes war den Darstellern nicht immer nur zum Lachen zumute. Stattdessen breiteten sich zunehmend tiefe Sorgenfalten aus. Grund war der immer knapper werdende Pool an aktiven Mitgliedern. Im Jahr 2017 musste deshalb erstmals auf eine Aufführung verzichtet werden. 2018 kam sie nur mit Mühe zustande. Und auch in diesem Jahr blieb die Bühne in der Festhalle leer. „In den letzten drei Jahren ging es rapide bergab“, sagt Jens Stooß, der als Vereinsvorsitzender die Geschicke der Laienspielgruppe führt. Nun hat er, in Abstimmung mit seinen Vorstandskollegen, die Reißleine gezogen. Am Samstag, während ihrer Jahreshauptversammlung in Hengen, einigte man sich darauf, den 1998 gegründeten Verein mit derzeit 20 Mitgliedern – aber nurmehr drei Stammschauspielern – im kommenden Jahr, nach dem Ende der aktuellen Wahlperiode, aufzulösen.