Rent a Chicken? Schwarz auf weiß steht es da geschrieben, das Angebot am Eingangstor zum Kurrer-Anwesen, das so verheißungsvoll wie kurios klingt. Mitten in der Stadt, an der vielbefahrenen Ulmer Straße, an der „letzten Landwirtschaft vor dem Outlet“, wie es auf den Hinweistafeln an dem Tor a...