Metzingen Der Künstlertraum von der großen Eiche

Metzingen / Alexander Thomys

Metzingens Oberbürgermeister Dr. Ulrich Fiedler war bei der Eröffnung des Schwäbischen Kunstmarktes am Pfingstsonntag nicht zu beneiden. Nur rund 50 Zuhörer hatten sich um 11 Uhr versammelt, bei Nieselregen und Kälte kamen zunächst nur die wirklichen Stammgäste zum überregional bekannten Kunstevent der Kelternstadt.

Bevor der Oberbürgermeister sprach, erklangen zunächst die Trommeln des Percussion-Ensembles der Musikschule Metzingen. Anschließend eröffnete Fiedler trotz der „widrigen Umstände“ den diesjährigen Kunstmarkt. „Heute ist das Wetter leider nicht ganz so toll, aber morgen können wir ohne Schirm bei bestem Marktwetter flanieren“, versprach der Metzinger Schultes und sollte damit Recht behalten. „Immerhin ist die Konkurrenz bei dem Wetter nicht ganz so groß, zum Wandern oder ins Freibad geht man heute sicher nicht. Ein kurzer Bummel über den Kunstmarkt ist aber auch bei Nieselregen drin“, versuchte Fiedler dem Wetter noch etwas Positives abzugewinnen.

Tatsächlich herrschte auch am nasskalten Pfingstsonntag immer Betrieb auf dem Kunstmarkt, auch wenn sich die Besucher nur in der Kelter selbst stauten – dort hatten 36 Aussteller das große Los, nämlich einen Platz im Trockenen, gewonnen. Die übrigen 60 Aussteller hatten nicht so viel Glück, hatten aber allesamt wetterfeste Pavillons aufgebaut, die zumindest vor dem Regen schützten. Für die Besucher hatten sich die insgesamt 96 Aussteller einiges einfallen lassen: Bei rund der Hälfte der Kunsthandwerker konnte man den Profis über die Schulter schauen. „Sie präsentieren nicht nur fertige Kunstwerke, sondern auch das Entstehen der Kunst hier vor Ort“, lobte der Oberbürgermeister die Künstler für das gerne angenommene Angebot.

Einer allerdings durfte seine Arbeit dem Marktpublikum nicht live vorstellen. „Den Nachbarständen war es in der Vergangenheit zu laut“, erklärte Peter Schellenberg bedauernd. Der Metzinger mit sibirischen Wurzeln bietet auf dem Kunstmarkt richtig große Kunst an – im wahrsten Sinne des Wortes: Denn das Material, aus dem Schellenbergs Kunstwerke entstehen, sind große Baumwurzeln oder gleich ganze Baumstämme. Die bearbeitet Schellenberg unter anderem mit der Motorsäge – und die war den übrigen Künstlern zu laut.

Sehenswert sind seine Kunstwerke aber auch ohne Live-Vorführung. Etwa der in diesem Jahr entstandene Löwen-Thron: Ein Sessel aus einem Kirschbaumstamm, hinter der Lehne ist aus einer Astgabel ein Löwenkopf entstanden. „Gigantisch, allein schon auf die Idee zu kommen“, lobt eine der ersten Besucherinnen des Kunstmarktes am Sonntag. „Passt einwandfrei. Ein Kissele, und dann sitzt man gut“, lautet das Urteil des ersten Mutigen, der auf dem Löwen-Thron Platz nimmt. Schellenberg schmunzelt beim Zuschauen. Ein Preisschild indes ist an dem Thron nicht zu finden – Verhandlungsgeschick dürfte hier gefragt sein.

Geschick hat Schellenberger zuvor bereits beim Aussägen des Stuhls bewiesen. „Man darf die Schnitte der Motorsäge am Ende nicht sehen, alles soll so aussehen, als wäre es natürlich so entstanden“, weiß der Künstler, der gerne einmal „etwas richtig Großes schaffen“ würde – zum Beispiel die Bearbeitung einer ganzen Eiche. Die hätte auf dem Kunstmarkt dann aber wohl keinen Platz – schließlich haben die fast 100 Kunsthandwerker, die allermeisten davon Profis, noch eine Menge mehr zu bieten.

Tatsächlich ist die Vielfalt auf dem Metzinger Kunstmarkt riesig. Da gibt es Naturseifen – samt „Körperbutter“ aus Kakaofett –, magnetisierte Stahlseile, um Bilder daran mit Steckern mit funkelnd-grünen Glassteinen aufzuhängen, und hölzerne Truhen, die den Eindruck erwecken, als ob sie gerade so im Wald gewachsen wären. Richtig skurril gibt es auch: Etwa mit Kristallen besetzte Gürtelschnallen, die von Micky-Maus und Goofy geziert werden.

Grußkarten „aus der Rinde des Maulbeerbaums“ und Hüte und Puppen aus Filz in allen Formen und Farben sehen da fast schon gewöhnlich aus. Auch ein Bürstenmacher und ein Gewürzmühlenbauer hatten sich unter die Künstler geschmuggelt – die in Handarbeit hergestellten Werke sind vielleicht nicht alle Kunst, praktisch dafür aber allemal.

Christina Löffler zeichnet sich bei der Stadt Metzingen verantwortlich für die Auswahl der Marktbeschicker. „Mit großer Expertise und Sachverstand sorgt sie für die Qualität unseres Kunstmarktes“, dankte OB Fiedler seiner Mitarbeiterin bei der Eröffnung des Marktes. Hinter dem Kunstmarkt stünde jeweils viel Arbeit, ehe die Künstler ihre Werke ausstellen und an den Mann bringen können. Letzteres war Fiedler wichtig, schließlich lebten die Künstler vom Verkauf ihrer Werke. Sein Wunsch bei der Eröffnung war daher klar: „Uns allen viel Freude mit der wunderbaren Kunst. Und den Künstlern gute Umsätze.“

Die gab es wohl vor allem am Pfingstmontag, als bei angenehmen Temperaturen und blauem Himmel deutlich mehr Besucher auf den Kelternplatz strömten. Ähnlich wie beim Stand von Schellenberg probierte es auch die Metzinger Künstlerin Irina Dollberg. „Wir haben heute keine Preise festgelegt“, wurden dort die Kunstinteressierten informiert. „Aber denken sie bitte daran, welcher Aufwand hinter den Malereien steht.“ Großen Aufwand betrieben die Dollbergs auch zur Unterhaltung der Kinder: So konnten an ihrem Stand flache Steine bemalt werden.

International wurde der Schwäbische Kunstmarkt einmal mehr durch vier Künstler aus der französischen Partnerstadt Noyon. „Das ist ein wunderbares Zeugnis gelebter Städtepartnerschaft“, lobte Oberbürgermeister Fiedler. Bewirtet wurde indes durch den Förderkreis Metzinger Kelter und die Weingärtnergenossenschaft Metzingen-Neuhausen. Einen großen Anteil am Erfolg des Marktes hatten auch die Hundefreunde Metzingen, deren Team aus Mensch und Hund die Nachtwachen übernahm und damit sicherstellte, dass die Pavillons der Künstler die Nächte unbeschadet überstanden. Und auch die Reblaus profitierte am Pfingstmontag gleich doppelt: Vom guten Wetter und den Besuchern des Kunstmarktes.