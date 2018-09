Die Woche Peter Kiedaisch über den Lärm und den Verkehr Der Kreis und die Quadrate

Metzingen / Von Peter Kiedaisch

Bei genauem Hinsehen hat Metzingen kein Verkehrsproblem. Wie durch jede Stadt dieser Größe fahren täglich Tausende Autos und Laster, und ja, nach Metzingen kommen jedes Jahr etwa drei Millionen Menschen, um in der Outletcity einzukaufen. Und auch die nehmen gerne ihren Wagen. Kommt man durch Metzingen deswegen schleppender als durchs nahegelegene Bad Urach? Verläuft die Parkplatzsuche in Dettingens Zentrum entspannter? Zwei Mal Nein. Und ein Vergleich mit größeren Städten wie Nürtingen oder Reutlingen zeigt ebenfalls: Mit dem Verkehr in Metzingen verhält es sich wie mit dem in anderen Kommunen auch. Er ist freilich lästig und nimmt stetig zu. Er ist das Produkt eines Lebenswandels, wie ihn sich der überwiegende Teil der Einwohner Metzingens wünscht und wie ihn die Gesellschaft verlangt. Mobilität ist ein mindestens so hohes Gut wie ständige Erreichbarkeit am Handy. Und dass die Wirtschaft einen Teil der teuren Lagerhaltung auf die Straße verlegt hat, ist an den Lastwagenkolonnen abzulesen, die nicht nur Autobahnraststätten an manchen Tagen und Nächten sprengen. Übrigens tragen zu dieser Verkehrszunahme alle bei, auch die, die in verkehrsberuhigten Gebieten wohnen und es gar nicht gern sehen, wenn da Unbefugte durchfahren, während sie selbst die Segnungen öffentlicher Straßen gerne in Anspruch nehmen. Wo soll man anfangen in diesem ständig irrer werdenden Durcheinander von Parkplatzsuchverkehr, Ampelwartezeiten und baustellenbedingten Staus? Am Donnerstag sprach Stadtrat Peter Rogosch von der Quadratur des Kreises, und dabei ging es gar nicht um den Verkehr per se, sondern um dessen Abfallprodukt, den Lärm. Auch in der Hinsicht ist Metzingen sicher nur Durchschnitt, aber es gibt mindestens 588 Gebäude in der Stadt, die davon besonders betroffen sind. Und wenn man davon ausgeht, dass lärmbedingter Stress nicht abrupt endet, wenn eine gesetzlich festgelegte Schallschwelle um wenige Dezibel verfehlt wird, sind es vermutlich wesentlich mehr. Die Einwohner dieser Gebäude würden es nicht verstehen, wenn ihre Belange nicht gehört würden. Doch was kann man tun, wenn pro Familie nicht mehr ein Wagen, sondern mindestens zwei oder gar drei zugelassen sind? Wenn der dröhnende AMG-Mercedes zum augenscheinlich bezahlbaren Statussymbol für jugendlich wirkende Fahranfänger wird? Es gibt Antworten, aber sie sind unbequem.