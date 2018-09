Metzingen Der Jugend eine Stimme geben

Metzingen / Regine Lotterer

Mitsprechen darf die Metzinger Jugend, wenn es um die Zukunft der Bäder geht. Bei einem möglichen Bürgerbegehen abstimmen, kann indessen nur, wer mindestens 16 Jahre alt ist. Warum das so ist, haben Vertreter des Jugendgemeinderats (JGR) gestern den Schönbein-Realschülern erklärt. Das Team um die JGR-Vorsitzende Nastassia Schotter wollte die Mädchen und Jungen auf den aktuellen Stand beim Thema „Zukunft der Bäder“ bringen. Dabei warben die Jugendvertreter auch dafür, sich am Bürgerdialog II unter dem Motto „Unser Bongert-Bad“ zu beteiligen. Ziel ist, Ideen für die künftige Ausstattung des kombinierten Hallen- und Freibads zu sammeln. Wichtig dabei sei, so betonte Nastassia Schotter, „dass es kein Spaßbad geben wird.“ Wer gehofft habe, auf dem Bongertwasen entstehe eine Art Fildorado, „den muss ich enttäuschen“. Vielmehr sehe der Beschluss des Metzinger Gemeinderat vom Mai dieses Jahres vor, ein Sport- und Familienbad zu bauen. Ein Bad, so Schotter, in dem sich jeder wohlfühlen könne und das Raum biete, um sich zu entspannen.

Beschlossen habe der Gemeinderat ebenfalls, ökologische Aspekte in die Pläne fürs neue Kombibad einfließen zu lassen. Außerdem solle eine Buslinie über den Auchtert auf den Bongertwasen eingerichtet werden. Sobald der Neubau stehe, schließe das alte Freibad. Das Gebäude, in dem heute das Hallenbad untergebracht ist, bleibe hingegen erhalten, wie Nastassia Schotter betonte. Über dessen künftige Nutzung werde noch diskutiert.

Parkplätze für Fahrräder

Wie das neue Kombibad aussehen soll, steht noch nicht fest. Um die entsprechenden Wünsche der Einwohner zu erfahren, hat die Stadt den oben erwähnten zweiten Bürgerdialog gestartet, daran teilnehmen kann jeder. „Hier könnt Ihr Eure Meinung deutlich machen“, sagt Nastassia Schotter und wirbt eindringlich dafür, dass sich die Kinder und Jugendlichen am Prozess beteiligen. Denn Ideen hat der Nachwuchs durchaus. Einige sind ganz praktischer Natur, wie die JGR-Vertreter am Freitag in der Realschule erfahren haben. Die Schüler fragen etwa nach abschließbaren Fahrradboxen, längeren Öffnungszeiten an den Wochenenden, beleuchteten Parkplätzen oder Wendemöglichkeiten für Busse, die das Gelände ansteuern. Vorstellen können sich die jungen Metzinger auch eine Wellenrutsche wie sie in Dettingen zu finden ist, kleine Wasserfälle, die in die Becken integriert sind, und Erhöhungen, von denen aus die Schwimmer ins Wasser springen können. Ein Thema ist auch immer wieder die stimmungsvolle Beleuchtung auf dem Areal.

Während die Jüngeren eifrig Ideen für die Ausstattung eines neuen Bades sammeln, haben die Älteren kritisch nachgefragt, warum sie bei einem möglichen Bürgerentscheid nicht an die Urne dürfen. Besonders ärgern sich diejenigen, die demnächst 16 Jahre alt werden, ihre Stimme am Wahltag aber noch nicht abgeben dürfen, erzählt Nastassia Schotter. Sie macht den Neunt- und Zehntklässlern allerdings klar, dass dies der Rechtslage entspricht. Ebenfalls diskutiert der JGR mit den Jugendlichen über das Für und Wider eines Kombibads. „Es gibt ja auch gute Argumente, die für eine Sanierung sprechen“, betont Nastassia Schotter.

Mit seiner Aktion gehe es dem JGR nicht zuletzt darum, die Schüler zu motivieren, sich in die politische Diskussion einzubringen, ihre Meinung laut und deutlich zu vertreten: „Wenn Ihr was verändern wollt, holt Euch die Erwachsenen ins Boot.“ Wer dagegen nichts tue und passiv bleibe, dessen Wünsche fänden am Ende kein Berücksichtigung: „Das wäre schade.“

Votum für Neubau

Im Bürgerdialog I, als es um die Frage nach dem zukünftigen Standort der Metzinger Bäder ging, hatte sich der Jugendgemeinderat klar für das kombinierte Hallen- und Freibad auf dem Bongertwasen ausgesprochen. Der JGR votierte deshalb für diese Variante, weil er zuvor alle Metzinger Schulen besucht hatte, um zu erfahren, was der Nachwuchs möchte. Dass sich am Wunsch der Jugend nach einem Neubau auf dem Bongertwasen nichts geändert hat, konnten die JGR-Vertreter am Freitag in der Realschule hören.

Dank für das Engagement des JGR gab es von Realschulrektor Jürgen Grund. Die Schüler fühlten sich dadurch einerseits ernst genommen: „Es ist gut, dass ihnen jemand zuhört.“ Andererseits wirke eine solche Aktion auch der gerne beklagten Politikverdrossenheit entgegen, weil die Kinder und Jugendlichen in den demokratischen Prozess eingebunden würden.