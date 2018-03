Neuhausen Der Hallenneubau steht im Fokus

Neuhausen / Sebastian Buck

Während die Begrüßungsworte von TVN-Vorstand Volker Fleischmann im Neuhäuser Jahnheim verklungen, blickten einige Delegierte auf ihre Handybildschirme, um sich gegenseitig die blickdichten Nebelwände auf den alpinen Skipisten zu zeigen. Zu sehen war da wenig – und das sollte sinnbildlich sein für den Hauptstreit- und Tagesordnungspunkt sieben „Neubau Halle“. Da war die Gemengelage nämlich ähnlich diffus. Doch zunächst wurden die obligatorischen Tagesordnungspunkte reibungslos abgehandelt.

Neuhausens Ortsvorsteherin Lilli Reusch machte mit Blick auf das Jubiläumsjahr, der TVN wird in diesem Jahr nämlich 125 Jahre alt, deutlich, dass der Verein „Idealisten braucht, die die Geschichte weiterschreiben.“ Im Rahmen der Feier wird man auch auf der Neuhäuser Hockete dabei sein, zudem wird an jenem 9. Juni wohl das Abschiedsspiel des Handball-Urgesteins Daniel Reusch stattfinden.

Doch bei der Versammlung ging es weiter mit dem Finanzbericht von Thomas Maier. Unterm Strich blieb beim Turnverein 1893 Neuhausen im vergangenen Jahr ein Plus im mittleren vierstelligen Bereich. „Wir sind damit schuldenfrei“, verkündete der Finanzvorstand. Auffällig bei den Ausgaben war eine Verdopplung der Kosten für die Geschäftsstelle. Das rühre aus einem Mietrückstand der Handball GmbH her, die im unteren Stock Räume vom Hauptverein angemietet hat, erläuterte Maier. Der anwesende Geschäftsleiter der Drittligatruppe, Nico Held, nahm dazu weder Stellung, noch wurde er von den versammelten Delegierten dazu befragt. Da auch der Kassenprüfer Peter Reiff keinerlei Beanstandungen anzumelden hatte, erfolgten die dann anstehenden Entlastungen einstimmig.

Ohne Gegenstimmen liefen auch die anstehenden Wahlen ab. Volker Fleischmann wurde als Erster Vorsitzender wiedergewählt, ebenso die drei Beisitzer Jürgen Bader, Dirk Ackermann und Sascha Reusch. Kassenprüfer Reiff wurde nochmals für eine Amtszeit bestätigt – seine letzte wie er ankündigte. Christine Maier wurde außerdem als Schriftführerin nochmals gewählt.

Beim Thema Hallenneubau ging es hoch her. Es entwickelte sich ein Schlagabtausch zwischen Ortsvorsteherin Lilli Reusch und dem jahrzehntelangen Vorsitzenden Jürgen Vollmer, der glühender Verfechter der Neubau-Pläne ist. Das Hauptproblem: Reusch forderte vom Verein einen klaren Plan zur Finanzierung. Vollmer meinte, das Baugesuch müsste erst von der Stadt Metzingen durchgewunken werden, damit man beim Württembergischen Landessportbund WLSB die Förderung beantragen könne – dieser Posten soll immerhin ein Drittel der Kosten decken. Die Neuhäuser Ortsvorsteherin ließ das nicht gelten: „Es wird da keine Mauschelei zwischen Vorstand und Stadt geben. Erst müssen die Mitglieder zustimmen, bevor da etwas entschieden wird.“ Ähnliches berichtete auch Fleischmann von einem Treffen mit Oberbürgermeister Ulrich Fiedler: „Man will von uns einen Belegungsplan und ein Finanzierungskonzept, bevor man darüber entscheidet. Da müssen wir nochmal Hirnschmalz hineinstecken.“ Doch einmal in Fahrt, ließ sich Vollmer auch von den Worten seines Nachfolgers nicht beruhigen, und legte nach: „Das Baugesuch liegt seit einem Jahr bei der Stadt, da ist jetzt nicht der Verein in der Pflicht.“ Reusch erinnerte abermals daran, dass die Finanzierung geklärt sein müsse: „Der TVN muss sich klar darüber sein, was da auf ihn zukommt. Das muss auf mehreren Schultern verteilt sein.“ Der Konter von Vollmer ließ nicht lange auf sich warten: „Ohne Genehmigung rennen wir beim WLSB gegen eine Wand.“ Und überhaupt habe es schon vier Abstimmungen zum Thema gegeben. Volker Fleischmann beruhigte die erhitzten Gemüter dann und hielt fest, dass man an diesem Thema weiter dranbleiben und im Dialog mit den Verantwortlichen bleiben werde. Sie lockt eben doch, die anvisierte neue Halle unterm Hofbühl. Doch das genaue Vorgehen bleibt auch nach der Delegiertenversammlung von einer dichten Nebelwand verdeckt.