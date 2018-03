Metzingen Der große Sängerstreit von Metzingen

Metzingen / Von Peter Kiedaisch

Der Glemser „Hirsch“-Wirt Walter F. Dieterle wird sich am Montagabend wie ein Eroberer fühlen. Sein Kulturverein präsentiert Konstantin Wecker. Aber nicht im „Hirsch“. Wecker braucht größere Veranstaltungsräume: Also hat Dieterle den Sprung nach Metzingen gewagt und die Stadthalle gebucht. Heute gibt er zu, damit ein finanzielles Risiko eingegangen zu sein, freut sich aber auch: „Es hat sich ausgezahlt. Die Halle ist seit langem ausverkauft.“

Doch so ganz ohne Seitenhieb auf andere Kulturschaffende in der Stadt möchte er es nicht bewenden lassen: „Der Kulturverein erobert das Terrain, das andere in Metzingen inzwischen brach liegen lassen“, sagt er und kritisiert in erster Linie den Veranstaltungsring Metzingen (VRM). Dieser, so Dieterle, mache wie seit den Anfangsjahren seines Bestehens Musik für 60-Jährige, orientiere sich dabei aber am Geschmack derer, die während der Gründungszeit des VRM 60 waren: „Die 60-Jährigen von heute aber wollen keine Schlagermusik hören, die wollen Rock.“ Und dann stört ihn noch etwas: Dass der VRM von der Stadt mit jährlich etwa 80 000 Euro bezuschusst wird. „Aber“, sagt er, „an den VRM traut sich ja keiner ran.“

Was ihm aber derzeit besonders widerstrebt, ist eine noch relativ junge Veranstaltungsreihe, die der Reutlinger Winfried W. Bischoff seit etwa zwei Jahren in Metzingen zu etablieren versucht. Sie nennt sich „Kultur Live“ und missfällt dem alteingesessenen Walter Dieterle, weil dort auch Musiker auftreten, die vormals im „Hirsch“ spielten. Melanie Dekker beispielsweise, und das, findet Dieterle, „ist eine Sauerei“. Zehn Jahre habe er sie ständig engagiert und hier in der Region aufgebaut, „jetzt ist sie raus“. In der Hinsicht ist Dieterle nämlich konsequent. Wer sich von der Konkurrenz buchen lässt, darf im „Hirsch“ nicht mehr auftreten.

Das wiederum bringt Winfried Bischoff auf die Palme: „Ich darf doch Musikern nicht vorschreiben, wo sie auftreten wollen.“ Dieses kategorische Entweder Oder sei eines Kulturvereins nicht würdig, wettert er zurück. In der Sache verstehe er ja die Sorgen des „Hirsch“-Wirts, aber in der Wortwahl dürfe es seiner Meinung nach deutlich sachlicher zugehen. Zumal er Dieterles Argumentation nicht versteht. „Demnach“, sagt Bischoff, „dürfte es in Metzingen ja auch nur einen Textilladen geben.“ Außerdem werbe er keine Künstler ab, diese bewerben sich bei ihm.

Wer hat nun Recht im Metzinger Sängerstreit? Der „Hirsch“ lebt von den Konzerten, die Besucher wiederum genießen diese urige Atmosphäre ebenso wie die legendären panierten Schnitzel. Bischoff sagt, er verdiene mit seinen Konzerten nichts, im Gegenteil: Übers Jahr gesehen zahle er etwa 1000 Euro drauf. „Na und? Wer eine Modelleisenbahn hat, bekommt auch nichts umsonst.“ Kulturarbeit ist ein hartes Brot, sagt Bischoff: „Das macht man nicht, wenn man keinen Spaß daran hat.“

Übrigens hat auch der VRM ein Zeichen gesetzt: Dodokay war am Donnerstag ausverkauft.