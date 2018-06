Die Woche Peter Kiedaisch über das Hochwasser und die WM Der Fisch aus dem Garten

Metzingen / Von Peter Kiedaisch

Wenn jemand Forellen angelt, umweht ihn dabei meist der Geist des in sich gekehrten Asketen, der stundenlang auf ein Ruckeln an der Schnur warten kann. So steht oder sitzt der Angler am Ufer eines Bachs, in sich versunken, allein mit seinen Gedanken, die an ihm vorbei fließen wie Wasser, das aus den Wolken des Himmels kommend mit nie endender Geduld Berge herab plätschert und zum Meer hin strömt. Dieser immerwährende Kreislauf ist ein Sinnbild des Lebens, das kommt und geht. Wenn es aber kein Angler ist, und wenn die Forellen nicht am Haken hängen? Wenn die Forellen nicht im Bach schwimmen, sondern verendet auf dem Rasen eines Gartengrundstücks in Metzingen liegen und von einem Mädchen eingesammelt werden? Dann steht es schlecht um die frische Luft im Quartier, denn ein im Gebüsch unentdeckt gebliebener Fisch genügt, um ganz entschieden vom Leben abzulenken. Das Hochwasser vom Montag ist wieder abgeflossen, ob noch Fische auf dem Trockenen sind, können die beantworten, die ihre Nase im Wind haben. In dem Zusammenhang gibt es freilich interessantere Fragen: Wie kann es gelingen, Forellen künftig Ausflüge auf Rasengrundstücke erst gar nicht zu ermöglichen? Denn dann blieben Grundstücke von Hochwasser verschont und Keller vor Überflutungen. Eine hundertprozentige Sicherheit wird es nie geben können, nicht solange die Natur machen kann, was ihr beliebt. Das kann auch ein Grund sein, warum es kein städtisches Public Viewing in Metzingen gibt: Würde es nur Regnen wie in den vergangenen drei Wochen, verkäme es zum Public Swimming. Verbunden mit einem finanziellen Verlust, der in die zigtausende geht, denn die Fifa lässt sich solche Events gut bezahlen, damit es auch in vier Jahren wieder eine Weltmeisterschaft geben kann. Die ist dann aber gar nicht im Sommer, sondern von Mitte November bis kurz vor Weihnachten. In Katar, einem Wüstenstaat von fragwürdigem Ruf. Weil Menschenrechte, Umweltstandards und Demokratie dort nicht in der Natur der Sache liegen, sondern in der Hand weniger Familien. Von übrigens tadellosem Ruf, zumindest ist Geld vorhanden. Wer das größte Fußballfest in den Winter verlegt und in die Wüste verkauft, sollte selbst dahin geschickt werden. Und dort den Fisch essen müssen, den man dieser Tage auf Metzinger Gartengrundstücken gefunden hat. Dann ist er noch zu etwas gut.