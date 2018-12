Dettingen Der Finanzchef bittet zum Streichkonzert

Dettingen / Von Christina Hölz

Sind die fetten Jahre nun vorbei? Das fragen sich die Verantwortlichen in den Rathäusern im Land. Erste Gewinnwarnungen aus der Industrie sind angekommen – hier und da deuten die Steuerprognosen nach unten. Auch Dettingen muss mit einem Minus in Sachen Gewerbesteuer rechnen. Der neue Finanzchef Daniel Gönninger plant für 2019 mit acht Millionen Euro Einnahmen aus den Betrieben. Zum Vergleich: Im Jahr 2017 spülten die Firmen noch mehr als zwölf Millionen Euro in die kommunalen Kassen.

Das heißt: Vier Millionen Euro weniger als vor zwei Jahren, gut 1,5 Millionen Euro weniger Gewerbesteuer als noch in diesem Jahr. Ausnahme oder längerfristige Tendenz? Daniel Gönninger wagt noch keinen detaillierten Blick in die Zukunft. „Auch Land und Bund halten sich mit ihren Steuerschätzungen zurück. Momentan würden wir besonders gerne die Glaskugel bemühen“, sagt der 28-jährige Glemser – und verweist auf die weltpolitische Wetterlage mitsamt Brexit und Strafzöllen.

Im Herbst hat Daniel Gönninger die Nachfolge des langjährigen Kämmerers Karl Reusch angetreten, gestern Abend im Gemeinderat seinen ersten Haushaltsplan vorgelegt. Und da musste der Youngster Kommunalpolitiker und Verwaltungsriege gleich zu einem (kleineren) Streichkonzert auffordern. Denn der Etat liegt eine knappe Million Euro unter den Erwartungen und weist ein negatives Ergebnis auf: Erträgen in Höhe von 25 Millionen Euro stehen Aufwendungen von mehr als 27 Millionen Euro gegenüber.

Um den Haushalt überhaupt genehmigungsfähig zu gestalten, musste das Gremium mittels kleinerer Sparmaßnahmen noch 10 000 Euro aus dem Zahlenwerk pressen.

Woran liegt’s? Sicher nicht nur an geringeren Steuereinnahmen und höheren Umlagen, die Dettingen nach dem Superjahr 2017 leisten muss. Die Gemeindevorderen haben schlicht viel vor – und ein Riesenprojekt am Laufen. Die Rede ist vom Umbau der Schillerschule, der jetzt in die Vollen geht. Allein 6,5 Millionen Euro muss die Verwaltung kommendes Jahr für die Gemeinschaftsschule aufbringen. 18,2 Millionen Euro sind insgesamt veranschlagt – der Rahmen kann laut Projektleiter wohl eingehalten werden. Weitere 1,8 Millionen Euro aber verschlingt der Bau des Regenüberlaufbeckens Gweidach, rund 300 000 Euro die Sanierung des Mühlgässles. Und auch die Regionalstadtbahn will weiter bezuschusst werden (gut 200 000 Euro). Bereits vertagt ist der Umbau der Gustav-Werner-Straße, dafür stehen jedoch 140 000 Euro für Vorarbeiten an.

Unterm Strich also Ausgaben von größerer Dimension. Um sich die leisten zu können, muss die Gemeinde 2019 schon Kredite in Höhe von 2,5 Millionen Euro aufnehmen. Für Dettingen nicht alltäglich. Kämmerer und Bürgermeister haben den Gemeinderat gestern aufgefordert, in Zukunft Sparvorschläge auszuarbeiten. Im Januar wird der Haushalt verabschiedet, vorher geben die Fraktionssprecher ihre Stellungnahmen ab.

Noch sei die finanzielle Situation in der Ermsgemeinde zwar nicht unbedingt kritisch, so Daniel Gönninger. „In Sachen Steuerkraft steht Dettingen im Landkreis noch immer an zweiter Stelle“, sagt auch Verwaltungschef Michael Hillert. Doch mit Blick auf die Zukunft müssen die Verantwortlichen erst recht vorsichtiger planen, betont der Bürgermeister. „Sonst wird’s eng.“

Bis 2020 steigen die Schulden wegen des Schulprojekts auf gut neun Millionen Euro an. Erst ab 2021 wird wieder getilgt.