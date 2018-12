Weihnachtsaktion Der Clown und die kleine Heldin

Metzingen / Regine Lotterer

Vermutlich möchte Alexander an manchen Tagen lieber weinen anstatt lachen. Doch der Achtjährige zeigt der Welt fast immer sein lustiges Gesicht. Der Bub ist aufgeschlossen und fröhlich, wer ihn erlebt, der ahnt nicht, dass seine Familie mit großen Problemen zu kämpfen hat. Seine Mutter leidet an einer Depression, sein Vater arbeitet viel, da er einen verantwortungsvollen Posten bei einem großen Arbeitgeber inne hat. Der Stress im Job, verbunden mit der Sorge um seine kranke Ehefrau, haben den Familienvater an den Rand eines Burnouts gebracht.

Einfach Kind sein

Sein Sohn Alexander (die Namen aller Kinder sind geändert) kompensiert die schwierige Situation auf seine eigene Art: Mit humorvollen Sprüchen und Aktionen will er von den Spannungen im Elternhaus ablenken. Die Lacher, die er als Familienclown bekommt, stärken sein Selbstwertgefühl, lassen ihn spüren, dass er eine Situation meistern kann. Loslassen, entspannen, er selbst sein, das kann der kleine Junge, wenn er die Kindergruppe der Oberlin-Jugendhilfe besucht.

Die Gruppe bietet Mädchen und Jungen, die aus Familien kommen, in denen psychisch kranke Eltern leben, eine sichere Zuflucht. Hier finden sie Kontakt zu anderen Kindern, die ähnliche Situationen ertragen müssen wie sie selbst. Hier gibt es einen geschützten Raum, um über das eigene Leben zu sprechen und um ein Bewusstsein für die eigenen Bedürfnisse und Gefühle zu entwickeln. Denn Kinder wie Alexander stellen ihre Wünsche, Sehnsüchte, ihre gesamte Persönlichkeit häufig in den Hintergrund. Sie tun das, weil sie ihren Eltern, ihren Geschwistern helfen möchten, mit dieser Ausnahmesituation fertig zu werden. Sie wollen für andere stark sein, fühlen sich verantwortlich, übernehmen Pflichten und Aufgaben, die viel zu schwer auf ihren schmalen Schultern lasten. Und sie strampeln sich ab im Versuch, der Welt da draußen zu beweisen, dass in ihrer Familie alles in Ordnung ist.

Damit sie wenigsten für kurze Zeit aus dieser Tretmühle aussteigen können und so etwas wie Normalität erleben dürfen, gibt es die regelmäßigen Gruppentreffen. In dieser Gemeinschaft erleben die Mädchen und Buben, was Kindheit eigentlich bedeutet: Ungezwungen spielen, Neues ausprobieren, die Welt erkunden, sich wertgeschätzt fühlen. Das stärkt das Selbstvertrauen der Kinder und hilft ihnen dabei, sich jeden Tag aufs Neue den Mühen und Sorgen ihres Alltags zu stellen. Schon seit einem Jahr kommt die heute zwölfjährige Anna in die Kindergruppe. Sie hat noch drei Geschwister, alle Kinder leben bei ihrer manisch-depressiven Mutter. Der Vater hängt an der Flasche, den Kontakt zu seiner Familie sucht er nur höchst selten.

Die tapfere Anna versucht so gut es geht dem schwarze Loch, das die Krankheit der Mutter und das Fehlen des Vaters ins Leben der Kinder gerissen hat, eine hellere Farbe zu verleihen. Sie übernimmt zahlreiche Pflichten im Haushalt und müht sich, das Familienleben in der Spur zu halten. In der Kindergruppe der Oberlin-Jugendhilfe hat sie die Chance, sich mit anderen Kindern auszusprechen, die in ihrem Alltag Ähnliches erleben. Bei den Treffen hat sie auch die elfjährige Emma kennen gelernt, die vor drei Monaten zur Gruppe gestoßen ist. Vermittelt hat den Kontakt eine Fachklinik.

Emmas Mutter hat mit verschiedenen psychischen Problemen zu kämpfen, unter anderem leidet sie unter Zwangsstörungen und Ängsten, die bereits auf ihre Tochter abgefärbt haben, Emma traut sich inzwischen nicht mehr, alleine mit dem Bus zu fahren. Ohne den Fahrdienst der Oberlin-Jugendhilfe könnte sie die Gruppentreffen nicht besuchen und wäre damit sozial noch isolierter als sie es ohnehin schon ist. Weil sie keine Geschwister hat, ist es für sie besonders wichtig, in der Gruppe von ihrem Alltag zu erzählen, sich die Sorgen und Nöte von der Seele zu reden.

Schuldgefühle abbauen

In der Gruppe wird dem Mädchen auch erläutert, wie psychische Krankheiten entstehen und welche Auswirkungen sie haben können. Das hilft Emma nicht nur dabei, das Verhalten der Erwachsenen besser einzuordnen. Dank der Erläuterungen kann das Mädchen auch die eigenen Schuld- und Schamgefühle abbauen.

Finanziert wird die Arbeit der Kindergruppe dabei ausschließlich über Spenden. Ausgerichtet ist das Angebot auf Kinder im Alter zwischen sieben und zwölf Jahren. Die Gruppe steht allen betroffenen Mädchen und und Jungen aus der Region offen. Das Einzugsgebiet reicht von Römerstein bis Neckartenzlingen, von Münsingen und St. Johann bis nach Dettingen und Reutlingen.