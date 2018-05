Riederich Den Stein ins Rollen bringen

Riederich / Anne Laaß

Es sind die Begegnungen mit Menschen, die das Leben lebenswert machen, so lautet ein Zitat des französischen Novellisten Guy de Maupassant. Und genau das soll nun in Form eines Generationenhauses in Riederich möglich sein, wenn auch erst 2020. „Gut Ding will Weile haben“, erklärte Tobias Pokrop im Gespräch. Bereits 2015, vor gut zweieinhalb Jahren, entstand die Idee dazu. Doch bis zur Umsetzung galt es einiges zu planen.

Die Geschichte des Baldauf-Areals begann vor der Amtszeit Pokrops. Sein Vorgänger Klaus Bender habe überlegt, ein Pflegeheim mit betreutem Wohnen zu errichten. Da der damalige Bauherr das Projekt jedoch nicht umsetzte, kaufte die Gemeinde das Grundstück 2013 zurück. Innerhalb der vergangenen zweieinhalb Jahre wurde die ursprüngliche Idee weiterentwickelt, zu dem Konzept, das in der Bürgerversammlung präsentiert und durch den einstimmig beschlossenen Bebauungsplan auf den Weg gebracht wurde. Begonnen hat es mit einer Idee, wie das Gebäude aussehen, welche Bereiche es in sich vereinen sollte. Aufgrund der Grundstücksgröße war ein Pflegeheim mit weniger als 45 Plätzen geplant. Von den sechs angesprochenen Trägern kamen zwei in die engere Auswahl. Gebaut wird nun von der Samariterstiftung, die zunächst den örtlichen Bedarf ermittelte. Der liegt in der Gemeinde zwischen 35 und 40 Plätzen. Für die Stiftung gilt der Grundsatz, nicht über diesen Bedarf hinaus zu bauen, so entstand die Größe von 30 Plätzen, aufgeteilt in zwei Gruppen. Hinzu kam, dass für den zweiten Bauteil, in dem die Wohnungen und eine Arztpraxis vorgesehen sind, ein anderer Bauherr gefunden werden musste. „Da kommt die Baugenossenschaft ins Spiel“, erklärte Pokrop. Das Grundstück wird den Bauherren über einen Erbpachtvertrag zur Verfügung gestellt. Die Gemeinde ist zudem Eigentümerin folgender Räume: der Tiger-Gruppe, der Begegnungsstätte, der Praxis und von fünf Wohnungen. Dadurch soll eine Vielfalt an Angeboten für Riederichs Bürger geschaffen werden.

Dann ging es an die architektonische Planung: „Die Frage war, schafft es ein Architekt ein solches Gebäude zu konzipieren?“, fragte Pokrop. Schließlich soll ein Generationenhaus entstehen. Das Konzept, das 2015 erdacht wurde, beinhaltet hierfür auch den Bau einer Tiefgarage, was in Bezug auf die derzeitige Parksituation notwendig sein dürfte.

In der Gemeinderatssitzung wurde der Bebauungsplan, samt kleiner Änderungen erklärt. Der höhere Teil besteht aus der Arztpraxis, Wohnungen, und darüber werden sich auf drei Stockwerken weitere Wohnungen befinden. Der Bereich, in dem später die Pflegeeinrichtung mit Tiger-Gruppe und Begegnungsstätte entstehen werden, wird dagegen dreigeschossig. Und dieses Konzept soll es den zukünftigen Bewohnern ermöglichen, in einer offenen Einrichtung zu leben: Gemeinsam und mitten im Leben. Die Eckpunkte dafür wurden im Gemeinderat festgelegt, die weitere Planung übernahm der Rathauschef. Wobei der Rat über die Fortschritte informiert wurde. Die Öffentlichkeit musste sich gedulden. Die Rückmeldungen aus der Bürgerversammlung waren wohl durchweg positiv, was vermuten lässt, dass einer Umsetzung des Projektes nichts im Wege steht. In der jüngsten Sitzung nutzte ein Riedericher die Einwohnerfragestunde und hakte nach, warum nicht mehr Heimplätze entstehen sollen. Der Grund sei die Machbarkeitsstudie der Samariterstiftung, zudem müsse man mit einem höheren Verkehrsaufkommen rechnen. Schließlich brauche es dann mehr Personal und es gebe mehr Besucher.

Ratsmitglied Achim Gölz äußerte außerdem noch seine Bedenken, was die Ein- und Ausfahrt in der Dr.-Konrad-Baldauf-Straße betrifft. „Sie ist schlecht einsehbar“, merkte er an und forderte einen Verkehrsspiegel. Aus dem Gremium kam jedoch die Rückmeldung, dass der Bereich auch jetzt schlecht einsehbar sei, und ein Spiegel wohl nicht den gewünschten Effekt hätte.