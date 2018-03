Nabu Den Frühling wieder neu erleben

Metzingen / swp

Schillernder Plapperstar auf Brautschau: Der Vogel des Jahres 2018 hat seit Anfang März schon seinen Auftritt. Die Stare haben sich füreinander herausgeputzt. Insbesondere nach ihm, „dem Star“, wird Ausschau gehalten bei der Entdeckungstour der Nabu-Familiengruppe. Ein Hochzeitsgeschenk darf dabei nicht fehlen. Besonders für die Kinder wird es ein rundum spannendes, spielerisches und auch leckeres Erlebnis in der erwachenden Natur werden. Obendrein gibt es einen Eintrag in den Kinder-Naturpass. Aber natürlich ist jeder eingeladen, am Samstag, 17. März, mit Andreas Knapp, Horst Lang, Dietmar Schurr und Familie Arnold alle Frühlingsboten aufzuspüren. Und das auf bequemen Wegen um den Metzinger Weinberg mit seinem tollen Rundumblick. Um 15.30 Uhr geht es los vom Wanderparkplatz des Weinberges, Abzweigung am Ende der Steige von Metzingen-Kohlberg. Die Rückkehr wird gegen 17 Uhr sein. Dann wird dort auf dem Grillplatz bereits das Feuer lodern. Speis und Trank sollten mitgebracht werden. Weitere Infos unter www.nabu-metzingen.de.