Neuhausen Den Frühling musikalisch erlebt

Von Wieland Lehmann

Die Kirschblüte ist in Japan ein wichtiges Symbol dortiger Kultur. Sie steht für Schönheit und Aufbruch. So ist auch die Bezeichnung Hanami für das Kirschblütenfest zu uns gekommen. Doch es bedarf nicht allein des japanischen Namens. Wer gegenwärtig durch die Streuobstwiesen geht oder in Gärten schaut, den entzücken die blühenden Kirschbäume, der erlebt auch mit ihnen den Aufbruch, nämlich den in den Frühling. Der Musikverein Hofbühlmusikanten lud am Sonntag zum 20. Mal zum Kirschblütenfest ein.

Die Holzbalken, die das Dach der Inneren Kelter in Neuhausen tragen, waren geschmückt, Biertische und -bänke luden zum Besuch ein, die Helfer waren emsig mit der Vorbereitung für die Bewirtung beschäftigt und auch vor der Kelter standen großflächig Bänke und Tische, die Besucher erwartend. Der frühlingskühle Morgen ließ ein wenig an die vergangenen beiden Jahre erinnern. Da nämlich spielte das Wetter so gar nicht mit. Wer damals kam, suchte das Innere der Kelter auf und die Kälte war in die Blüte gefahren. Doch an diesem Sonntag standen alle Zeichen auf Erfolg für die Verbindung von Blüte, Musik und gastlicher Bewirtung – ob drinnen oder draußen.

Pünktlich um 11 Uhr eröffneten die Ermstalmusikanten unter der Leitung von Bruno Seitz mit dem Montana-Marsch, einem Konzertmarsch von Heinz Hermannsdörfer, das Fest. Da hatten sich auch schon die ersten Gäste in der Kelter eingefunden. Nach der Lottchen-Polka folgte dann nicht nur instrumentales Musizieren, sondern auch gesangliche Darbietung durch das gesamte Orchester. „Dem Schwabenland die Treue“ erklang. Der Mitte der 50er Jahre entstandene Marsch hieß eigentlich „Dem Land Tirol die Treue“, er wurde dann zum Repertoire zahlreicher Blasorchester. So war er nun auch mit neuem, heimatbezogenem Text zu hören, was natürlich eine Zugabe herausforderte. Über zweieinhalb Stunden boten die Hofbühlmusikanten einen Reigen aus ihrem Repertoire, ließen so recht den Schwung erleben, der eben auch zum individuellen Frühlingsaufbruch gehört.

Seit rund 45 Jahren besteht eine Musikerkameradschaft, eine Kooperation mit der Trachtenkapelle Würtingen. Man spielt gegenseitig auf Veranstaltungen, so war sie auch beim diesjährigen Kirschblütenfest zu Gast. Mit der Marschpolka „Jubiläumsklänge“ von Peter Schad, Orchesterleiter der „Oberschwäbischen Dorfmusikanten“, eröffnete die Trachtenkapelle ihren musikalischen Reigen. Sonja Mayer spielt Trompete, Stefan Werz spielt Posaune. Beide sind aber auch stimmlich als Duett auf musikalischer Höhe. „Musik ist unser Leben“ sangen sie – und das glaubt man nicht nur ihnen, sondern auch der ganzen Kapelle, die unter Leitung ihres Dirigenten Wolfgang Landerer ein Repertoire bot, das genau in die aufbruchsvolle Fülle von Natur und Gefühl passte.

Und da hatten sich die Plätze vor der Kelter längst gefüllt, mehrere davon innerhalb der Kelter blieben frei. Da hätte man sich einen Lautsprecher davor gewünscht. Zur leiblichen Stärkung waren Maultaschen, Rote, Currywürste, Pommes und Kartoffelsalat im Angebot, neben alkoholfreien Getränken und Bier natürlich Metzinger Wein. So wurden die Gäste vollends zufriedengestellt. Auch Ahmed Ali vom Vorstand des Musikvereins war vom Erfolg des diesjährigen Kirschblütenfestes angetan. „Es ist wunderbar gelungen“, sagte er.