Riederich Den Blick in die Zukunft gerichtet

Riederich / Von Anne Laaß

Platzreserven und eine 100-prozentige Betreuungsquote hat Hauptamtsleiter Marcel Straub in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates für das Kindergartenjahr 2018/19 angekündigt. Laut der jährlichen Fortschreibung werden 163 Kinder die Riedericher Einrichtungen besuchen, während es 171 Plätze gibt (davon entfallen 39 auf die Betreuung der unter Dreijährigen). Im darauffolgenden Jahr, also 2019/20, wird sich die Nachfrage erhöhen und es werden 180 Kinder erwartet. Damit liegt die Betreuungsquote dennoch bei 95 Prozent.

Grund für die höheren Kapazitäten in der Kinderbetreuung ist die siebte Gruppe, die über die Sommerferien eingerichtet wurde. Die eigens dafür gemieteten Container sind planmäßig im Oktober von den Kindern im Kindergarten Weiherstraße bezogen worden. Lob für diese Initiative und deren punktgenaue Umsetzung gab es von Gemeinderätin Bettina Löffler.

Damit steht die Gemeinde augenscheinlich gut da, doch die Zahlen sagen etwas anderes: Durch Zuzug und Geburten verjünge sich die Gemeinde, erklärte Straub. Was selbstverständlich ein gutes Zeichen sei, aber so werde auch die Zahl der Anfragen nach Kindergartenplätzen steigen. So merkte Löffler an, dass im Jahr 2021/22 wohl rund 69 unter Dreijährige zusätzlich betreut werden wollen. „Ich sehe hier sehr dringenden Handlungsbedarf, eine achte Gruppe zu eröffnen“, betonte die Gemeinderätin.

Mit Blick auf die steigenden Zahlen müsse einfach in Zukunft etwas passieren. Allerdings endet alles da, wo es angefangen hat: bei einem Platzproblem. Zwei der Riedericher Kindergärten sind nicht für eine Ganztagsbetreuung gebaut und vorgesehen, aber dennoch werden sie gerade dafür genutzt. „Es sind Interimslösungen“, erklärte Marcel Straub. Aus dem Gemeinderat kam indessen die Frage, wie es denn in Zukunft weitergeht und ob ein Kinderhaus nicht doch eine Alternative sei. Bürgermeister Tobias Pokrop äußerte sich deutlich: „Das werde ich nicht in öffentlicher Sitzung besprechen.“ Es gebe zwar Überlegungen, aber diese würden im Vorfeld noch Verwaltungsarbeit erfordern. Ein Datum für eine Lösung, wie etwa ein neues Kinderhaus, gebe es indessen noch nicht. Aber, so ließ sich daraus ableiten, die Verwaltung hat sich dem Thema definitiv angenommen. Was die geschätzten Zahlen anbelangt, so gehe man jedoch weiterhin von einer höheren Betreuungsquote aus.

Erfreulich sei dahingehend auch der mögliche Ausbau des Riedericher Angebotes: Wie Bürgermeister Pokrop berichtete, bestehe die Chance, bald zwei Tagesmütter in der Gemeinde zu haben. Zudem wolle man auch wegen der Betreuungsqualität die Gruppen nicht dauerhaft maximal auslasten. Zumal bedacht werden muss, dass beispielsweise Inklusionskinder eine doppelte Belegung darstellen.

Hinzu kommt, dass das Spatz-Programm – Sprachförderung in allen Tageseinrichtungen für Kinder mit Zusatzbedarf – immer mehr Zulauf hat. Für das Programm sind Fördergelder in Höhe von 24 200 Euro für das Kindergartenjahr 2018/19 genehmigt worden. Zudem hat die Verwaltung eine 50-prozentige Fachkraft eingestellt, um in Krankheitsfällen eine Vertretung zu haben, damit die Betreuungszeiten bestmöglich garantiert werden können. Für die Finanzierung der Kindertageseinrichtungen orientiert sich die Verwaltung an der Empfehlung der Kirchen und kommunalen Landesverbände, 20 Prozent der Kosten durch Elternbeiträge zu decken. Nimmt man die vorläufigen Zahlen, so sind es im Bereich der Betreuung der unter Dreijährigen in Riederich allerdings nur 10,7 Prozent und im Ü3-Bereich 12,6 Prozent. Eine Gebührenerhöhung steht allerdings aktuell nicht zur Debatte.

Einen Wechsel gab es dieses Jahr im Bereich der Verpflegung. Seit März hat eine Reutlinger Firma die Anlieferung einer Mittagsmahlzeit übernommen. „Wir haben hierfür positive Rückmeldungen erhalten“, sagte Hauptamtsleiter Straub und ergänzte: „Es war also die richtige Entscheidung.“