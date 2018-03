Riederich Dem Bedarf gerecht werden

Riederich / Anne Laaß

Der Bedarf an Kindergartenplätzen hat in den vergangenen Jahren zugenommen. Vor allem im Bereich der Ganztagsbetreuung sowie der verlängerten Öffnungszeiten. Der Gemeinderat hat nun in seiner jüngsten Sitzung am Mittwochabend die Schaffung von neuen Plätzen und Stellen beschlossen. Es betrifft den Kindergarten „Bismarckstraße“, wo eine bereits bestehende Gruppe nun nicht nur verlängerte Öffnungszeiten, sondern auch eine Ganztagsbetreuung abdeckt. Der Kindergarten „Weiherstraße“ soll eine zusätzliche Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten sowie Regelbetreuung erhalten.

Grundsätzlich sei der Bedarf in Riederich gegeben, merkte Ratsmitglied Bettina Löffler an. Es gebe viele Dinge zu berücksichtigen, was die Vergabe der Plätze anbelangt. So werden die Geschwisterkinder bevorzugt behandelt, und die sechs freien Plätze für die Ganztagsbetreuung wären somit bereits weg. „Allerdings“, so Löffler weiter, „können wir die Kinderkrippenkinder, die zurzeit in einer Ganztagsbetreuung sind, nicht im Regen stehen lassen.“ Auch sie müssen versorgt werden. Es müssen einfach mehr Plätze geschaffen werden, betont sie. Dem stimmt auch Bürgermeister Tobias Pokrop zu. Die Verwaltung habe sich an den „Elternbedarfen orientieren.“

Etwas kritischer wurde das Thema indessen von Gemeinderatsmitglied Jürgen Stirnkorb angesprochen. Er merkte an, dass die Kosten nicht außer Acht gelassen werden dürfen. Die Kosten für die Betreuung lägen bei über 50 Prozent. „Eine Ausweitung des Angebotes ist nicht die Kür“, sagte Stirnkorb. Seine Kollegin Johanna Kruppa wollte zudem wissen, ob die Ganztagsbetreuung eine Pflichtaufgabe der Gemeinde sei und es einen Prozentsatz an Plätzen gäbe, die zur Verfügung gestellt werden müssen. Bürgermeister Pokrop begründete den Antrag der Gemeindeverwaltung damit, dass immer mehr Eltern es sich nicht aussuchen könnten, ob sie arbeiten gehen. Sie müssten es in der heutigen Zeit viel eher. Daher sei es Aufgabe der Gemeinde, die Bürger dabei zu unterstützen.

Der Antrag, eine zusätzliche Vertretung für 50 Prozent einzustellen, wurde mehrheitlich beschlossen. Wenn auch Ratsmitglied Bettina Löffler erklärte, dass aufgrund des Fachkräftemangels und der Tatsache, dass in den kommenden Jahren Nachwuchs gebraucht werde, eine unbefristete Stelle sinnvoller wäre. Ihr Antrag wurde letztlich mit sechs Ja-Stimmen zu neun Gegenstimmen abgelehnt.