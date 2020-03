Leicht haben sie es sich nicht gemacht: Nach etwas mehr als einstündiger Debatte mit 17 Redebeiträgen, während der es zeitweise so ausgesehen hatte, als habe die Glemser Außenstelle der Neuhäuser Uhlandschule keine Chance auf Fortbestand, und zeitweise so, als werde die Entscheidung denkbar knapp, haben sich die Metzinger Gemeinderäte am Donnerstagabend mehrheitlich für eine Frist von mindestens einem Jahr ausgesprochen, in der die Schule weiter betrieben wird.

Mehrheit für Glemser Antrag

Die Grünen wie auch die FDP folgten geschlossen, und die CDU-Fraktion fast einmütig zusammen mit dem parteilosen Michael Breuer dem Antrag des Glemser Ortschaftsrats vom Montag. Der hatte dem Gemeinderat wie berichtet einstimmig empfohlen, der kleinen Schule noch mindestens ein Jahr zu gewähren.

In jener Zeit soll mit Fachleuten und Eltern ein Konzept entwickelt werden, wie die Einrichtung trotz Schüler- und Lehrermangels langfristig weitergeführt werden kann.

13 dafür, neun dagegen

Von den 23 stimmberechtigten Mitgliedern des Gremiums sprachen sich im Sitzungssaal des Metzinger Rathauses vor zahlreichen Zuschauern auch aus dem kleinsten Metzinger Ortsteil 13 Gemeinderäte für diesen Antrag aus und neun dagegen.

Damit war der Antrag der Verwaltung, die für eine Schließung der Grundschul-Außenstelle plädiert hatte, hinfällig.

Ein dritter Antrag von Bernhard Mohr (FDP) ging am weitesten: Der einstige Realschulrektor hatte vorgeschlagen, der Schule dem Eingemeindungsvertrag von 1974 entsprechend zeitlich unbegrenzten „Bestandsschutz“ einzuräumen. Das wurde aber mit 13 zu acht Stimmen und bei zwei Enthaltungen abgelehnt.