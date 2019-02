Dettingen Das Warten auf den Kunstrasenplatz

Kirsten Oechsner

Beim TSV Dettingen läuft’s im Prinzip rund: Der mit knapp 2500 Mitgliedern größte Dettinger Verein feiert sportliche Erfolge, die finanzielle Lage ist stabil und das Angebot für Jung und Alt, Breiten- oder Wettkampfsportler groß. Doch ein unerfüllter Wunsch trübt die insgesamt positive Bilanz und daran wird sich in den nächsten Jahren auch nichts ändern: Auf den für in einen reibungslosen Spielbetrieb dringend notwendige Kunstrasenplatz wird der TSV noch weiter warten müssen. Dr. Rolf Hägele äußerte als Vertreter von Bürgermeister Michael Hillert zwar Verständnis für das Anliegen und zog auch seine Berechtigung nicht in Zweifel: „Sie dürfen sich sicher sein, dass wir den Wunsch sehr ernst nehmen“, erklärte er am Freitag bei der Hauptversammlung. „Es scheitert aber an den finanziellen Möglichkeiten.“

Der Umbau der Schillerschule binde alle finanziellen Kräfte, wofür Hägele um Verständnis bat: „In den nächsten zwei bis drei Jahren werden wir ein solches Projekt nicht stemmen können.“ Deshalb mache es auch noch keinen Sinn, in Planungen einzusteigen. Gemeinde und TSV würden aber in engem Kontakt bleiben, sicherte Hägele zu. Ansonsten gab’s viel Lob vom stellvertretenden Bürgermeister für die „einzigartige Vielfalt“ des Angebots auch im Breitensport. Der unterstreiche den Gedanken der Geselligkeit, Gemeinsamkeit und letztlich auch Gesundheit: „Und gerade das müssen Vereine pflegen“, machte er deutlich.

Viele Gespräche und Verhandlungen seien notwendig, um einen Verein wie den TSV zu führen unterstrich Vorsitzender Mario Eracli, der wie auch Hauptkassierer Dieter Stiefel, Schriftführerin Birgit Fees, technischer Leiter Herbert Leckebusch und Heinz Weiss (Sachbearbeiter Versicherungen) einstimmig für zwei weitere Jahre wieder gewählt wurde. Helmut Biermann legte sein Amt als stellvertretender Vorsitzender vorzeitig nieder, ein Nachfolger konnte noch nicht gefunden werden. Ein wichtiges Problem würde, so Eracli, ständig auf der Agenda stehen: „Die Hallenplätze reichen im Winter nicht aus.“ Angesichts der knappen Kapazitäten sei der Verein in umliegenden Gemeinden auf der Suche nach weiterem Platz.

Denn eines ist klar: Beim TSV ist sportlich viel los, es wird in vielen Bereichen auf hohem Niveau Sport getrieben. Im Rahmen der Hauptversammlungen wurden junge Sportler ausgezeichnet, dazu gehören auch die Sportgymnastinnen Lara Weber und Annika Göhner – sie qualifizierten sich durch einen vierten Platz beim Schwabencup für das Bundesfinale im März. Erfolgreich sind auch die gerade mal acht Jahre alten Gymnastinnen Amelie Lang und Sude Kokun, die unter anderem Landesmeister wurden. Auch im Handball herrscht Frauen-Power, in der Saison 2015/ 16 wurde nach langer Pause wieder ein Frauenteam gemeldet. Nach einer Phase der Eingewöhnung folgte bereits im vergangenen Jahr der Aufstieg aus der Kreisliga in die Bezirksklasse. Was Abteilungsleiter Herbert Fritz besonders freut: „Es sind überwiegend Dettingerinnen, die in der Mannschaft spielen.“

Geehrt wurden mit Sylvia Geiger und Simone Haug auch zwei ehemalige Aktive, die seit vielen Jahren auch als Übungsleiterinnen und in der Abteilungsführung Verantwortung übernehmen. Carmen Gmeiner vom Turngau Achalm zeichnete sie mit der bronzenen Ehrennadel des Schwäbischen Turnerbundes aus.

Rund 120 Mitglieder waren zur Hauptversammlung in den Zillenhart-Saal gekommen, einstimmig votierten sie für eine moderate Erhöhung der Beiträge ab 2020. Groß war auch die Zahl verdienter Mitglieder, die zum Teil seit sieben Jahrzehnten dem TSV angehören: „Sie sind die Säulen des TSV, halten ihn mit am Leben“, unterstrich der Vorsitzende. Einen Kunstrasenplatz wird’s zwar in absehbarer Zeit nicht geben, ein Beachvolleyballfeld aber schon: Das 20 000-Euro-Projekt wird auf den ehemaligen Hartplätzen des Tennisclubs von der Skizunft realisiert. Es steht nach der Fertigstellung allen Abteilungen zur Verfügung: „Es ist eine Erweiterung des attraktiven Angebots des TSV“, erklärte Skizunft-Chef André Fees.