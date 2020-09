Musiker, Tänzer und Akrobaten vereinen in einer einzigen Show das Beste, was die darstellenden Künste zu bieten haben.

Erlebnisgastronomie und Bühnenkunst

Das Traumtheater bietet Erlebnisgastronomie und Bühnenkunst in märchenhafter Atmosphäre. Tretet ein in das Theaterzelt und lasst euch verzaubern! In der einzigartigen Atmosphäre des nostalgischen Theaterzeltes verwöhnt Das Traumtheater seine großen und kleinen Gästen mit einem bunten schwäbisch inspirierten Speisen & Getränke Angebot. Das Traumtheater ist eine brisante Mischung aus Erlebnisgastronomie und spannender Unterhaltung.

Gesang, Akrobatik, Tanz und Wohlfühlambiente

Das Traumtheater ist die Summe liebevoll inszenierter Details: Gesang, Akrobatik, Tanz und Wohlfühlambiente verschmelzen zu einem Fest für alle Sinne. Treten Sie ein und nehmen Sie Platz und genießen Sie das Traumtheatererlebnis mit der ganzen Familie; bei uns im Theaterzelt, wo Phantasie, Freude, Geschmack und Poesie auf Sie warten.

Gastspiele in Metzingen

Das Traumtheater ist täglich vom 9. bis 18. Oktober 2020 in Metzingen auf dem Bongertwasen (Festplatz). Kostenlose Parkplätze sind reichlich vorhanden. Weitere Informationen: Das-Traumtheater.com

Gewinnspiel: Wir verlosen 4 x 2 Plätze