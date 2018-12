Verkehr Das Tangentenviereck soll städtisch werden

Metzingen / Von Peter Kiedaisch

Das vor etwa zehn Jahren begonnene Projekt, Teile der Innenstadt zu modernisieren und so die Attraktivität Metzingens zu steigern, ist in städteplanerischer Sicht nahezu abgeschlossen. Solche Vorhaben sind in der Regel für Kommunen nur zu stemmen, wenn sie Mittel aus staatlichen Fördertöpfen erhalten, wie dies in Sanierungsgebieten der Fall ist. „Innenstadt III“ heißt jenes, das nun ausläuft und eine Reihe von architektonischen Glanzstücken bereithält. Etwa das Alte Rathaus, die Schlossstraße (die Ulmer Straße soll noch vor Weihnachten fertig werden) oder das neue Familienzentrum, das aus Metzingens ältestem Haus, dem Pfleghof, entstanden ist.

Eines allerdings ist auf der Strecke geblieben: Die Stuttgarter Straße und ihre Verlängerung alias Wilhelmstraße blieben unberührt von allen Attraktivierungsbestrebungen. Und wenn es in Sanierungsgebieten vor allem darum geht, städtebauliche Missstände zu beseitigen, wurde zumindest dort dieses Ziel verfehlt, wie der Leiter des städtischen Bau- und Planungsamts, Konrad Berger, kürzlich im Gemeinderat einräumte. Dafür gibt es allerdings gute Gründe: Mit der Entwicklung des ehemaligen G&V-Areals zur erweiterten Outletcity hat sich ein deutlich gewichtigeres Projekt in den Vordergrund gedrängt. Zudem haben andere Baustellen eine zusätzliche Sperrung von Stuttgarter Straße und Wilhelmstraße in jüngster Zeit unmöglich gemacht.

Es gibt aber auch Hoffnung: Das Regierungspräsidium (RP) Tübingen sieht in der Straße vom Bräuchleknoten bis zur Polizeikreuzung keine überörtliche verkehrliche Bedeutung mehr. Das betrifft einen Teil der L 378a, die Stuttgarter Straße, Wilhelmstraße, und die Ulmer Straße. Der Grund: Mit der Fertigstellung der Metzinger Ortsumfahrung B 28neu haben sich die Verkehrsströme verlagert. Deswegen möchte das PR die Landesstraße mit Wirkung zum 1. Januar umwidmen und sie in die Zuständigkeit der Stadt Metzingen überführen. Ein Ansinnen, dem der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung auch einstimmig zugestimmt hat. Das hat für die Stadt Vor- und Nachteile. Klar, wenn die Straße der Stadt gehört, ist sie auch für deren Unterhaltung zuständig. Um sie in einen aus verkehrstechnischer Sicht optimalen Zustand zu bringen, überweist das RP zusätzlich noch einen Einmalbetrag in Höhe von 577 000 Euro. Das Geld freilich ist zweckgebunden und dient ausschließlich dem Erhalt der Verkehrssicherheit. Umbaumaßnahmen, eventuell mit dem Ziel der Verkehrsberuhigung in der Wilhelmstraße, dürfen damit nicht finanziert werden.

Dafür aber nimmt die Stadt Wilhelmstraße und Stuttgarter Straße in ein neues Sanierungsgebiet auf, das momentan vorbereitet wird. Es heißt „Stadteingang West“ und greift im Wesentlichen alles auf, was entlang der Stuttgarter Straße seit Jahrzehnten unter Gewerbe- und Fabrikverkaufsverkehr zu leiden hat. Vor allem wegen der Entwicklung auf dem ehemaligen G&V-Areal eröffnen sich ganz neue Chancen zur nachhaltigen Aufwertung dieses Gebiets. Der Adlergarten etwa, der sich zu einer Grünzone entwickeln soll, oder die Erms, die in weiten Teilen renaturiert oder deren Ufer umgestaltet wird. Freilich, und das ist der Vorteil der Umwidmung einer Landes- hin zu einer Stadtstraße, können Rat und Verwaltung Stuttgarter Straße und Wilhelmstraße so umbauen, wie es beispielsweise im Lärmaktionsplan zumindest angedeutet wird. Denkbar wäre sogar eine 30er-Zone.

Die L 378a ist Teil des so genannten Tangentenvierecks, das den Verkehr in die Stadt aus vier Richtungen kommend bündelt. Dazu gehört auch die B 313. Auf ihr rollen aus Richtung Grafenberg zahlreiche Lastwagen an, die bislang der Bequemlichkeit halber durch die Stadt und über die Noyon-Allee fahren, weil das Einfädeln in Richtung Stuttgart, Ulm oder Reutlingen leichter ist, als es in den Einfahrten auf die B 312 am Bräuchleknoten oder am Längenfeld war. Dort aber entstehen derzeit Einfädelungsspuren, sodass auch für Lastwagenfahrer die Route über die Nordtangente interessant wird. Vielleicht, so die Hoffnung von Bernhard Mohr (FDP) können dann auch Grafenberger Straße, Nürtinger Straße und Noyon-Allee (sie gehören zur B 313) von Landes- in Stadtstraßen umgewidmet werden. Dann, so sein Wunsch, wäre es leichter, dort ein Nachtfahrverbot für Trucker auszuweisen.