Aktuelle Fragen und Herausforderungen, der sich die Kommunalpolitik gegenwärtig gegenübersieht, hatte dieser Tage eine hochrangig besetzte Tagung der Landeszentrale für politische Bildung im Fokus. Noch vor einer abendlichen Podiumsdiskussion in der Bad Uracher Schlossmühle, ging es zuvor im Haus auf der Alb, wenige Wochen vor den anstehenden Wahlen, einen Tag lang um die facettenreichen Aspekte der Gemeindepolitik. Unter den Referenten war neben Roger Kehle, Präsident des Gemeindetags Baden-Württemberg, auch der Verkehrsminister des Landes, Winfried Hermann (Grüne). Ihm fiel naturgemäß die Aufgabe zu, die Zukunft der Mobilität zu beleuchten.

Verkehr ist ein wichtiges Thema

Der Ort der Tagung, über dem vom Verkehr geplagten Ermstal mit dem Nadelöhr Bad Urach gelegen, illustrierte dabei die Bedeutung des Themas. Und auch der Verkehrsminister unterstrich: „Verkehr ist ein wichtiges Thema für die Bürger.“ Gleichzeitig aber sei es völlig vernachlässigt. Dabei stoße das gegenwärtige Verkehrssystem längst an seine Grenzen. Vor allem auch, weil der Klimawandel längst kein theoretisches Konstrukt mehr sei, sondern die Folgen allmählich spürbar werden, so sein Appell für die dringend benötigte Verkehrswende. Um den Klimaschutzplan 2050 einhalten zu können, müsse man bis 2030 mindestens 40 Prozent CO 2 -Emissionen einsparen. Der Verkehr sei hier besonders gefordert. Ansonsten würden unumkehrbare Entwicklungen drohen, warnte Hermann. „Uns bleibt nicht mehr viel Zeit, um weg von den fossilen Brennstoffen zu kommen.“ Ein ambitioniertes Ziel zwar, aber wie Hermann später zugab, gehe er manches Mal mit einem schlechten Gewissen ins Bett, im Gefühl nicht genug gegen den Klimawandel zu tun. „Gemessen an den Herausforderungen, sind wir zu wenig radikal“, so seine Bestandsaufnahme nachdem er von Axel Graser (SWR) nach der Grünen-Forderung im Bund gefragt wurde, ab 2030 keine neuen Verbrennungsmotoren mehr zulassen zu wollen.

Verkehr anders organisieren

Wie also sieht er aus, der Verkehr der Zukunft? „Wir müssen den Verkehr anders organisieren.“ Der ÖPNV, so die Marschroute, müsse verdoppelt werden. Jedes dritte Auto sollte klimaneutral fahren, die Stadtverkehre sollten um ein Drittel reduziert werden, indem jeder zweite Weg zu Fuß oder mit dem Rad bewältigt werde. Dabei stellt sich der Minister einen Verkehr vor, der nicht nur sozial, sondern auch wirtschaftlich verträglich ist. „Unser Wohlstand beruht auf dem Verkauf von Mobilitätstechnik“, so Hermann, „und wir sollten in der Lage sein, sie neu zu erfinden.“

Klimaneutrale Antriebe, zusammen mit nachhaltigen Mobilitätsmustern – ob mit der Bahn, zu Fuß, mit dem Rad oder mit dem ÖPNV – sind seiner Einschätzung nach die wesentlichen Zutaten der Verkehrswende. Und insbesondere hier komme den Kommunen eine herausgehobene Stellung zu Teil. „Es macht eben was aus, welche Ziele man sich setzt“, unterstrich er. Es müsse darum gehen, die Dominanz des Autos zu reduzieren und die Raumverteilung in den Städten zu Gunsten des Fuß- und Radverkehrs neu zu ordnen.

Eine Strategie, die er zusammen mit den Kommunen entwickeln will. Hier inbegriffen auch Gebiete im ländlichen Raum. Hier könnten intelligente Systeme wie der ÖPNV auf Bestellung die Mobilitätsnachfrage stillen. Seine Losung: Den öffentlichen Verkehr individualisieren und das Auto, etwa mit Carsharing-Angeboten, kollektivieren. Nutzen statt besitzen, also.

Die eigentliche Veränderung, so unterstrich Hermann, muss jedoch möglichst rasch im Kopf beginnen. „Es liegt an uns, ob wir eine autogerechte Stadt haben wollen oder eine, die nach menschlichen Maßstäben organisiert ist.“

