Steckbrief Das Schmiedbastele

Im Landkreis Reutlingen kann seit 2015 jeder Obstsorten melden, die ihm mit Namen und Standort geläufig sind. Der Kreisverband der Obst- und Gartenbauvereine tritt mit dieser Informations-Sammlung dem Verlust an Sortenreichtum und Sortenwissen entgegen. Denn Sorten, die sich als selten herausstellen, werden gezielt vermehrt, um ihren Fortbestand zu sichern. Das Projekt wird gefördert vom Ministerium für Ländlichen Raum. Eingaben sind möglich im Netz unter www.sortenerhalt.de, per App oder auf Papier. In dieser Serie werden besondere Funde und besondere Geschichten aus dem Landkreis vorgestellt.

Im Raum Glems/Neuhausen gibt es ein Dreigespann, das sich durch eine späte Blütezeit auszeichnet. Die Sorten in diesem Trio sind also gegenseitige Befruchter. Das sind nun das Schmiedbastele, der Hofstätter und der Christiansapfel. Alle drei sind Lokalsorten, die in der Regel nach den Eisheiligen blühen.

Einzig der Name „Schmiedbastele“ findet sich in der alten Literatur, allerdings handelt es sich bei „unserem“ Schmiedbastele um eine eigenständige Lokalsorte. In der lokalen Verbreitung wurde er wertgeschätzt als eine äußerst wertvolle Sorte für Most. Sortenrein gekeltert, also nur Äpfel dieser Sorte zu Saft gemacht, eigne er sich zur Herstellung eines ausgezeichneten Mostes.

Allerdings sind die Äpfel sehr klein, nur etwa fünf bis sechs Zentimeter lang. Sie sind recht schmal, regelrecht elegant geformt. Die Größe allerdings macht das Auflesen zu einem mühseligen Geschäft und so wurde die Sorte bereits seit der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg nicht weiter vermehrt.

Durch das Frostereignis im Jahr 2017 rücken solche spätblühenden Sorten wieder in den Fokus, denn sie entgehen mit ihrer Blütezeit der Kombination von frühem Vegetationsbeginn mit Frostnächten, wie es in Zukunft häufiger geschehen kann.

Der Name „Schmiedbastele“ ist hier irreführend und weist in eine falsche Richtung. Eduard Lucas benennt 1854 in „Die Kernobstsorten Württembergs“ das Synonym „Schmiedbästles“-Apfel als weiteren Namen für den Muskateller Luiken. Der Name werde im Raum Reutlingen verwendet. Der Muskateller Luiken ist aber ein mittelgroßer und plattrunder Apfel, „unser“ Schmiedbastele dagegen ein sehr kleiner Apfel von langgezogener, „hochgebauter“ Form. Es ist eine Lokalsorte, deren genaue Verbreitung noch unklar ist – aber für die Verwertung besteht Klarheit: das ist Mostobst und kein Tafelobst.

Nun werden engagierte Moster gesucht, die den Nachweis führen, dass die Sorte einen Spitzenmost ergibt.

Info Die vorgestellten Sorten sind zum Teil bereits vermehrt worden. Ziel ist es, dass die Sorten als Bäume in einem Sortengarten gesichert werden und im Winter von den Bäumen sogenannte „Edelreiser“ gewonnen werden können. Das sind bleistiftstarke, einjährige Triebe, die vom Fachmann dann zu neuen Bäumchen oder auf bestehende Bäume „veredelt“ werden. Die Abgabe soll an jeden Interessenten erfolgen, das Fachwissen zur Veredelung kann durch Fortbildungen auch bei der Grünflächenberatungsstelle erworben werden.