Die Woche Peter Kiedaisch über die Diskussion um die Bäder Das ist genug Demokratie

Metzingen / Von Peter Kiedaisch

Wenn am Donnerstag der Metzinger Gemeinderat ausnahmsweise mal wieder in der Stadthalle tagt, ist das Ausdruck der enormen Bedeutung dieser Sitzung. Es geht um die Zukunft der Bäder in dieser Stadt. Es geht darum, ob möglicherweise die bestehenden Standorte für Hallen- und Freibad aufgegeben werden, um ein Kombibad auf dem Bongertwasen neu zu bauen. Wie auch immer sich die Stadträte entscheiden: Dass sie es ohnehin nicht allen recht machen können, ist einer der am häufigsten verwendeten Sätze während des gesamten Entscheidungsprozesses. Rein rechnerisch stimmt diese Aussage. Die Wahrscheinlichkeit ist höher, mehr Menschen unzufrieden als zufrieden zu machen. Denn von drei Alternativen (sanieren und alles lassen, wie es ist; Hallenbad so belassen, Freibad am Bongertwasen neu bauen; neues Kombibad am Bongertwasen) wird sich nur eine durchsetzen können. Anhänger der beiden anderen haben das Nachsehen und ziehen ein langes Gesicht. Ob sich daran etwas ändert, wenn der Gemeinderat eine Entscheidung ablehnen sollte und die Sache mit den Bädern an die Bürger zurück delegiert? In dem Fall könnten sich die gewählten Vertreter zurücklehnen und sogar das Hohelied auf die direkte Demokratie singen. So einfach ist es aber nicht. In Deutschland gilt das Prinzip der repräsentativen Demokratie, und das nimmt gewählte Volksvertreter in die Pflicht. Auch bei unliebsamen Themen.

Freilich kann es auch sein, dass sich der Gemeinderat sehr wohl positioniert, sich dann aber eine Bewegung bildet, aus der heraus ein Bürgerentscheid angestrebt wird. Wäre das dem Verfahren zu wünschen? Beileibe nicht. Mehr Transparenz war gar nicht möglich. Über Monate hatte jeder Einwohner die Möglichkeit, seine Meinung zu sagen und Vorschläge zu unterbreiten. Auch Jugendliche, und das ist keineswegs selbstverständlich. Eine aus einem repräsentativ ausgewählten Einwohnerquerschnitt hervorgegangene Gruppe unabhängiger Männer und Frauen hat bereits eine Empfehlung ausgesprochen. Ihnen jetzt zu unterstellen, sie seien dafür gar nicht geeignet, ist unfair. Zumal es diese eine Lösung nie geben kann, mit der alle zufrieden sind. Und noch etwas sollte man beachten: Die Entscheidung über die Zukunft Metzingens Bäder beeinflusst zwar die kommenden drei Jahrzehnte, aber sie muss deswegen nicht ausarten, als wolle man eine Mission auf den Mars starten.