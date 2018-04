Mode Das erste Mal oder: Einkaufen in Metzingen

Metzingen / Von Nicole Wieden

Humphrey Bogart hat ihn getragen, Winston Churchill ebenfalls. Unter den Damen hat wohl kaum eine das legendäre honigfarbene Kleidungsstück so zur Geltung gebracht wie Audrey Hepburn. Und wen es zufällig nach Metzingen in das Outletdorf verschlägt, der kann auch seinen Namen dieser erhabenen Reihe stilvoller Träger hinzufügen.

Die einzige Voraussetzung hierfür: Man blättert willig 906 Euro auf die Ladentheke des Burberry-Geschäfts im Schwenkel-Areal. So viel soll das Trenchcoat-Model „Queensborough“ nämlich kosten. Und dabei handelt es sich um ein echtes Schnäppchen, wie das kleine Schild mit dem ursprünglichen Preis (1795 Euro) erinnert. „Probieren kostet Gott sei Dank nichts,“ zwinkert eine Verkäuferin lachend als Reaktion auf den frustrierten Blick. Man möchte ihr als unbedarfter Outlet-Shopper erleichtert um den Hals fallen. Denn der erste Schritt in den Laden erfordert mitunter etwas Mut: Gerade im Schwenkel-Areal, wo sich die besonders hochpreisigen Modehäuser niedergelassen haben, passiert der Kunde an jedem Eingang einen Türsteher.

Am sogenannten „Doorman“, wie man ihn sonst nur in den Läden entlang der Münchner Maximilianstraße oder vergleichbaren Einkaufspassagen erblickt, möchte man im ersten Moment lieber nicht vorbei. Also prüft man noch einmal sein Spiegelbild im Schaufenster, nimmt eine würdevolle Haltung ein und wappnet sich vor dem abschätzigen Blick ob der Tatsache, dass für gewöhnlich nur die Stoffe von H&M oder C&A den eigenen Körper zieren. Umso erfreulicher ist dann die Überraschung, dass der Kunde eben doch König ist - selbst wenn man das Geschäft wohl wieder mit leeren Händen verlassen wird.

Überhaupt entpuppt sich das Einkaufserlebnis ohne Einkauf als äußerst angenehm und kurzweilig: Im wohl sortierten Geschäft herrscht eine angenehme Ruhe, weil sich hier nur wenig Kunden tummeln. Aus diesem Grund nehmen sich die Verkäuferinnen auch gerne Zeit für eine ausgedehnte Beratung und Anprobe. Wer ihnen dann auch noch verstohlen zuraunt, wie teuer hier alles sei, wird freundlicherweise zu den günstigeren Modellen geführt.

Bei all der angenehmen Atmosphäre mag es aber den einen oder anderen dann doch in ein kleines Stimmungstief versetzen, ohne Tüte aus dem Laden zu treten. Für diese Kunden ist in Outletcity erfreulicherweise ebenfalls gesorgt: Direkt gegenüber von Burberry befindet sich beispielsweise der Outlet-Store von Ralph Lauren.

Laute Pop-Musik, zahlreiche Sale-Schilder und ordentlich viel Kundschaft vermitteln ein Shopping-Erlebnis, das der breiten Mehrheit vermutlich wesentlich vertrauter ist. Die knapp 80 Euro für einen Strickpullover mit Zopfmuster und kleinem Reiter auf der Brust erscheinen auf einmal recht vernünftig!

Glücklicherweise greift man hier aber tatsächlich immer wieder zu Kleidungsstücken für den durchschnittlichen Geldbeutel; der Laden entlarvt sich als echte Fundgrube für modebewusste Schnäppchenjäger. Und gerade weil es hier so geschäftig zugeht, sind die Verkäuferinnen zu beschäftigt, um jeden Kunden mit Adleraugen zu verfolgen. Ein Segen für all jene, die beim Shoppen am liebsten ihre Ruhe haben.

Wer aber nun weder Freude daran hat, als einziger Kunde hochpreisige Trenchcoats anzuprobieren, noch im gut besuchten Geschäft auf individuelle Schnäppchenjagd zu gehen, kann sein Glück in der Metzinger Altstadt versuchen.

Entlang der Reutlinger Straße säumen sich die kleineren Bekleidungsgeschäfte. Wunderbar verwinkelt und mit einem üppigen Angebot lockt zum Beispiel „Barbara’s“. Die Dame hinter der Kasse wird den Kunden fragen, ob er etwas Bestimmtes sucht und ihn anschließend in Ruhe stöbern lassen.

Im Gegensatz zu den akkurat gefalteten Kleidungsstücken in den Outlet-Stores hängt hier das meiste an Kleiderbügeln dicht aneinandergereiht. Und anders als im Outlet sind die Stückzahlen deutlich geringer – gerne hält man ein Einzelstück in der Hand. Der Blick auf das Preisschild verrät, das man nicht unbedingt günstiger davon kommen wird, als in so manchem Outlet-Store.

Wer allerdings die Altstadt aufsucht, ist nicht unbedingt auf der Suche nach günstigen Preisen, sondern nach einem gemütlicheren Einkaufs-Erlebnis. Wohl am schönsten ist nämlich, dass man hier neben den Modegeschäften auch andere Läden findet, ganz zu Schweigen von den Cafés und Restaurants. Diese wird man in der Outletcity nämlich schmerzlich vermissen.

Dabei liefert doch gerade ihr Besuch für einen anstrengenden Shopping-Marathon die unverzichtbare Energie.