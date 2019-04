In etwas weniger als einem Monat wird der Gemeinderat über Form und Inhalt des neu zu bauenden Kombibads auf dem Bongertwasen beraten und vermutlich auch entscheiden. In der für 2. Mai terminierten öffentlichen Sitzung werden auch die Ideen aufgegriffen, die aus der zweiten Runde der Planungswerkstatt stammen. Dieses informelle Gremium, bestehend aus Experten und engagierten Bürgern, hat heute vor einer Woche getagt und bereits diverse Bäder als Gedankenkonstrukte entworfen. Dabei hat weniger die Fantasie eine Rolle gespielt als vielmehr Kreativität, die eingerahmt wurde vom faktisch Machbaren, denn die vom Gemeinderat vorgegebene Marschroute steht seit Monaten fest: Auf dem Bongertwasen soll kein Spaßbad entstehen, sondern ein Familienbad, das auch Schul- und Vereinsschwimmen in idealer Form ermöglicht.

Vor diesem Hintergrund hat die Planungswerkstatt Grundlagen geliefert, die als Fundamente für belastbare Zahlen herhalten können. So könnte der Bau eines Kombibads 28,6 Millionen Euro kosten oder auch deutlich teurer sein. Etwa 34 Millionen müsste die Stadt für ein Bad bezahlen mit einem Schwimmbecken für sechs Bahnen, mit einem Sprungbecken (drei Sprungbretter: ein, drei und fünf Meter hoch), einer Röhrenrutsche und einer eigenständigen Sauna. Die günstigere Variante hätte ein Schwimmbecken mit nur fünf Bahnen, ein Sprungbecken ohne Fünf-Meter-Brett, keine Rutsche und eine abgespeckte Sauna ohne eigene Duschen und Umkleiden. Allerdings sind für die Stadtverwaltung die Investitionskosten nur ein Kriterium von vielen. Ein anderes ist der jährliche Zuschussbedarf, den die Stadt für das Kombibad aufbringen muss. Weit mehr als die Investitionen (in Form von Abschreibungen und Zinsen) beeinflussen aber die laufenden Betriebs- und Personalkosten sowie die laufenden Einnahmen die Wirtschaftlichkeit des Bades. Die 34-Millionen-Variante generiert durch die Attraktionen und vor allem die Sauna nach Ansicht der Bäderexperten so viele Einnahmen, dass der jährliche Zuschuss geringer ist als bei der vermeintlich sparsamen 28,5-Millionen-Variante (1,97 zu 2,2 Millionen Euro).

Am günstigsten könnte eine andere Kombination sein: Ein Bad ohne Rutsche, mit kleinem Schwimm- und Sprungbecken, aber mit Voll-Sauna: Es würde 30,9 Millionen Euro kosten. Der jährliche Zuschuss betrüge 1,85 Millionen Euro.