Für Darts-Fans ist es der Höhepunkt des Jahres: Am 13. Dezember 2019 startet die Darts-Weltmeisterschaft 2020. Bis zum Finale am 1. Januar messen sich in London die besten Spieler beim größten Darts-Event der Welt.

Spielplan der Darts WM 2020 zum Ausdrucken

Damit ihr möglichst viele der spannenden Spiele verfolgen könnt, gibt es hier den kompletten Spielplan der Darts WM 2020 als PDF zum Ausdrucken: