Metzingen Danke für den Dienst am Nächsten

Danke für den Dienst am Nächsten

Metzingen / Mara Sander

Das jährliche Verwöhnfrühstück für pflegende Angehörige war am Samstag bereits zum 15. Mal Ausdruck der Wertschätzung und Anerkennung für die Menschen, die jemanden daheim pflegen und ihr Leben in den Dienst am Nächsten stellen.

Eingeladen hatten wieder der Pflegestützpunkt für Metzingen-Riederich-Grafenberg und die Diakonische Bezirksstelle, um den pflegenden Angehörigen eine kleine Auszeit vom anstrengenden Pflegealltag zu schenken.

Mit liebevoll angerichtetem Frühstückbüfett und einem kleinen Rahmenprogramm können die pflegenden Angehörigen miteinander ins Gespräch kommen, Erfahrungen austauschen, vor allem aber einmal an sich denken, denn ihre Angehörigen, die auf Hilfe angewiesen sind, werden in der Zeit fachlich gut betreut.

So können sie selbst neue Energie für den Alltag auftanken, der sie täglich fordert im Wechsel zwischen Pflege und eigenen Bedürfnissen, die meistens zurückgestellt werden müssen.

Allerdings machte die Grippewelle auch hier keinen Halt, und es gab einige krankheitsbedingte Absagen, was aber der entspannenden Atmosphäre keinen Abbruch tat, nur einige Stühle unbesetzt ließ. Für das „Serviceteam“ von Frauen aus der evangelischen Gesamtkirchengemeinde, zusammen mit Konfirmanden, Pfarrer Martin Winter sowie Metzingens Oberbürgermeister Dr. Ulrich Fiedler, machte das keinen Unterscheid, denn sie widmen ihre Zeit gerne für die Menschen, die täglich Dienst am Nächsten tun, egal wie viele zu dem Frühstück kommen.

Die musikalische Gestaltung übernahm der frühere Bezirkskantor Otto Heymann, für ein bisschen fröhliche Verzauberung vom Alltag war der Comedyzauberer Thomas Gysin zuständig. Fiedler würdigte den Dienst der pflegenden Angehörigen, der sowohl als mentale als auch körperliche Anstrengung zu sehen sei und außerdem viel Zeit erfordere.

„Der Dienst für Ihre Liebsten ist auch ein wichtiger Dienst für die Gesellschaft“, machte er bewusst, dass diese Tätigkeit eine Wirkung über die Familie hinaus und Vorbildfunktion habe in einer Gesellschaft mit steigendem Durchschnittsalter und höherem Anteil pflegebedürftiger Menschen. „Was Sie tun, ist wertvoll und wichtig.“

Für ihn persönlich sei es der „erste Frühlingstermin“ im Jahr, bezog er sich auf die Symbolik des „Aufblühens“, den auch Pfarrer Winter beschrieb. „Wir stellen gerne unser Gemeindehaus zur Verfügung. Das Leben soll blühen, etwas Buntes in Ihren Alltag bringen, einen Farbtupfer setzen“, lobte auch der Geistliche die Frühlingsdekoration für diesen Vormittag.

Mit einer kleinen Geschichte wies er darauf hin, dass manches auch im Verborgenen blüht, nicht immer nur dort, wo man es erwartet. Er erzählte von einer Frau, die immer aus einer Quelle Wasser schöpfte, um es in einem löchrigen Eimer zu einem Beet zu transportieren, damit dort Blumen wachsen können.

Das mühsame Tun brachte zwar nicht die volle Blütenpracht auf dem Beet, aber dafür reichlich Blüten am Wegesrand, dort, wohin das Wasser beim Transportieren getropft war und blühendes Leben ermöglichte, wo es niemand vermutete.