Auch die Hugo Boss AG möchte im Kampf gegen Covid-19 einen Beitrag zum Wohl der Allgemeinheit leisten. Die Expertise des Unternehmens ist das Schneiderhandwerk – und das möchte es für etwas Gutes einsetzen. Aus diesem Grund hat die Konzernleitung nicht lange überlegt und sich entschlossen, in der Produktion in Metzingen Behelfsmasken anzufertigen. In den kommenden Wochen werden dort mindestens 180 000 Masken entstehen, welche das Unternehmen spenden wird.

Schutzmasken werden gespendet

Ein großer Teil davon geht an öffentliche Einrichtungen, viele davon in der Region. So gehen Lieferungen beispielsweise an die örtliche Feuerwehr, Pflegeeinrichtungen und die Polizei. Aber auch die eigenen Mitarbeiter liegen dem Unternehmen am Herzen. Deshalb sendet Boss in den nächsten Tagen je zwei Masken für den persönlichen Gebrauch per Post. Ein kleiner Ostergruß in turbulenten Zeiten.

Prototypen für Schutzanzüge

Die Produktion der Masken ist bereits in vollem Gange, und es wurden entsprechende Maßnahmen ergriffen, um die Gesundheit und Sicherheit der Näher zu gewährleisten. Um die Kapazitäten noch auszuweiten, wurden zusätzlich zu den Produktionshallen noch große Besprechungsräume im Hauptgebäude des Unternehmens in Behelfs-Schneidereien umfunktioniert. In einer Zeit ohne Meetings eine pragmatische Lösung, um noch mehr Unterstützung leisten zu können. Auf diese Weise konnte auch schon ein Prototyp für Schutzanzüge entwickelt werden, die Hugo Boss ebenfalls in Kürze produzieren wird.

Die Behelfsmasken bestehen aus einem Baumwoll-Polyester-Mischgewebe und können daher mindestens 50 Mal gewaschen und wiederverwendet werden. Sie sind nicht für den klinischen Gebrauch. Nichtsdestotrotz können diese beispielsweise in Pflegeeinrichtungen, bei der Feuerwehr oder der Polizei eingesetzt werden. Dort ist der Bedarf ebenfalls hoch.