Nachdem die ersten Coronavirus-Fälle im Landkreis bekannt wurden, beginnt sich die Lage auch auf das öffentliche Leben in Bad Urach auszuwirken. Wie Bürgermeister Elmar Rebmann während der Ratssitzung am Dienstagabend bekannt gab, hat sich die Stadtverwaltung dazu entschlossen, die für Samstag geplante Bürgerwerkstatt zur Gartenschau 2027 abzusagen. Rund 80 Teilnehmer hatten sich angemeldet. Angesichts des langen Vorlaufs bis zum Jahr 2027, sah es die Verwaltung als nicht zwingend an, die Werkstatt zum jetzigen Zeitpunkt stattfinden zu lassen.

Rathausgespräche abgesagt

Betroffen von einer Absage sind auch die für Mittwoch, 18. März, geplant gewesenen „Rathausgespräche 2020“ mit Ex-Bundeswirtschaftsminister Prof. Dr. Helmut Haussmann und ElringKlinger-Chef Dr. Stefan Wolf. Auch Kurkonzerte sollen, zunächst auf unbestimmte Zeit, nicht mehr stattfinden. Ob die für Samstag, 21. März, geplante Markungsputzete über die Bühne gehen wird, müsse noch entschieden werden.

Im engen Kontakt zu Kindergärten und Schulen

Betroffen von Absagen sind in den nächsten Wochen auch Veranstaltungen der Rettungskräfte, wie der Feuerwehr. Als wichtige Partner der Stadtverwaltung gelte für sie ein besonderer Schutz, unterstrich Rebmann. „Wir müssen uns tagesaktuell mit der Thematik auseinandersetzen“, erklärte er ob weitere Maßnahmen ergriffen werden müssen. Man stehe im engen Kontakt zu Schulen und Kindergärten.

Zwei Rathausmitarbeiter vorsorglich freigestellt

Wie Rebmann weiter mitteilte, seien derzeit zwei Mitarbeiter des Rathauses vom Dienst freigestellt. Dies sei eine reine Vorsichtsmaßnahme, wie Pressesprecher Bernd Mall am Mittwoch konkretisierte. Die beiden hätten sich in den Risikogebieten Südtirol und Lombardei aufgehalten. Man mache sich intensiv Gedanken darüber, wie man die städtischen Mitarbeiter schützen könne, so Rebmann.

Strenge Hygienevorschriften

„Das ist eine ganz besondere Situation, die auch eine besondere Verantwortung mit sich bringt.“ Die Stadtverwaltung hat in diesem Zusammenhang vorsorglich Handlungsanweisungen für ihre Mitarbeiter erlassen. Diese beinhalten strengere Hygienevorschriften oder Anweisungen für den direkten Kontakt mit Kunden. „Dadurch kann es vereinzelt zu längeren Wartezeiten beim Besucherverkehr kommen“, bittet die Stadtverwaltung um Verständnis.

Appell an Vereine und Organisationen

Der Bürgermeister appellierte derweil an Vereine und Organisationen, zu prüfen, ob geplante Veranstaltungen tatsächlich stattfinden müssen. Er spricht sich dafür aus, sie im Zweifel zu vertagen.