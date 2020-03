Das neue Coronavirus (Sars-CoV-2) breitet sich in Europa weiter aus und ist mittlerweile auch in Baden-Württemberg in vielen Unternehmen und Institutionen angekommen. Auch wenn man sich nicht zu 100 Prozent vor einer Ansteckung schützen kann, sollten die Hygiene-Empfehlungen der einschlägigen Fachinstitutionen beziehungsweise der Bundesregierung unbedingt umgesetzt werden. Von dort wird auch geraten, nicht in Angst oder Panik zu verfallen. Warum? Angst und Panik schwächen das Immunsystem.

Filiale von Veit geschlossen

Das Bäckerhaus Veit ist es als lebensmittelverarbeitender Betrieb seit über 90 Jahren gewohnt, gesetzliche Hygienestandards und darüber hinausgehende eigene Qualitätssicherungs- und Hygienemaßnahmen umzusetzen, wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung schreibt. „Unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben darin große Erfahrung und sind hinsichtlich strikter Einhaltung der Regelungen zum Infektionsschutz wie gute Handhygiene, Husten- und Nies-Etikette aktuell zusätzlich sensibilisiert. In unseren Fachgeschäften und in der Backstube und Verwaltung haben wir die vorbeugenden Maßnahmen darüber hinaus noch verschärft. Wir tun, was wir können und bitten unsere Kunden um das Vertrauen, dass wir mit der für alle ungewohnten Situation professionell umgehen. Angst und Panik helfen nicht weiter. Wir möchten darüber informieren, dass es nach aktuellem Stand in unserem Bäckereifachgeschäft in Riederich zwei Corona Fälle gibt und unser Fachgeschäft durch Personalmangel und im Sinne eines vorbeugenden Gesundheitsschutzes unserer Mitarbeiter ab sofort vorübergehend geschlossen bleibt“, teilt das Unternehmen mit.

Auch die Metzinger Firma Eberle-Hald hat wegen eines bestätigten Corona-Falls bis 16. März geschlossen.

Am gestrigen Dienstag wurde bekannt, dass eine Person aus der Firma positiv getestet wurde. Die betroffene Person war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr in den Räumlichkeiten der Firma. Um eine mögliche weitere Infektionen einzudämmen wurde unverzüglich von dem gebildeten Krisenstab ein Krisenplan angewandt und umgesetzt. Alle Mitarbeiter wurden nach Bekanntgabe über die Situation informiert. Die Mitarbeiter, mit denen die positiv getestete Person Kontakt oder möglichen Kontakt hatte, wurden direkt kontaktiert und nach Hause geschickt, um gegebenenfalls von Homeoffice Arbeitsplätzen zu arbeiten. Der positiv getesteten Person geht es gut und sie befindet sich derzeit in Quarantäne.

Bis einschließlich 16. März geschlossen

Von Beginn an arbeite man ständig Hand in Hand mit Ärzten und dem zuständigen Gesundheitsamt. Über die Empfehlungen der Behörden hinaus hat man sich dazu entschieden, die Hauptverwaltung in Metzingen und die Niederlassungen in Metzingen, Kesselsdorf und Coswig in Sachsen, freiwillig ohne Anordnung oder Empfehlung des Gesundheitsamtes präventiv zu schließen. Metzingen wird bis einschließlich Montag, 16. März geschlossen sein, die Betriebe in Sachsen bis einschließlich Donnerstag, 19. März. Gebuchte Kunden- Seminare in den Räumlichkeiten wurden unverzüglich abgesagt und unterbunden.

Keine Corona-Symptome

Derzeit liegen dem Unternehmen keine weiteren Erkenntnisse über Corona-Symptome bei der Belegschaft vor. Eine Meldekette wurde eingerichtet.

„Wir arbeiten weiter am Krisenplan und gehen davon aus, alles derzeit Notwendige veranlasst zu haben. Dennoch ist dies ein schwerer Schlag für alle Beteiligten. Wir haben keine Symptome, wir helfen eine mögliche Ausbreitung eines Erkältungs-Virus einzudämmen. Das wünscht man keinem und es kann jedes Unternehmen treffen“, sagt Rolf Angerer, der Geschäftsführer von Eberle-Hald. Man habe auch bei bevorstehenden Veranstaltungen Vorsorge getroffen.