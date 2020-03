Die Fakten sprechen eine klare Sprache: Täglich steigt die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten in Baden-Württemberg – und in vielen Fällen kommen die die Erkrankten direkt von einem Skiurlaub in Südtirol. Daher hat nun das Robert-Koch-Institut in Berlin reagiert. Südtirol gilt seit Donnerstagabend als als neues Risikogebiet für Infektionen mit dem neuartigen Virus. Gleichzeitig verschärft das Auswärtige Amt seine Reisehinweise für Italien. Es rät nun von nicht erforderlichen Fahrten auch in die Regionen Südtirol, Emilia-Romagna und die Lombardei ab.

Das Auswärtige Amt warnt vor Reisen nach Südtirol

Südtirol, vor allem die Dolomiten, gelten als Urlaubsziel Nummer eins im Ländle. Wie immer um diese Jahreszeit, veranstalten auch viele Vereine im Landkreis Reutlingen Skireisen in die Kronplatz-Region und die benachbarten Wintersportgebiete. Einer davon: die Schneesportschule des Turnvereins im Metzinger Stadtteil Neuhausen. Gerade diesen Samstag wollten die Wintersportfans eigentlich in den Bus Richtung Arraba, gleich neben der Sellagruppe, steigen. Doch nach den jüngsten Warnungen der Behörden haben die Neuhäuser ihre Dolomiten-Reise kurzfristig abgesagt.

Die Neuhäuser haben ihre Dolomiten-Reise kurzfristig abgesagt

Knapp 30 Skifahrer hatten sich angemeldet. „Die Sicherheit geht vor“, urteilt der verantwortliche Tourenleiter Marc Stiefel. „Dass wir jetzt nicht fahren können, sagt jedem der gesunde Menschenverstand.“

Bei dem Ausbilder an der Schneesportschule stand das Telefon nicht mehr still, nachdem am Freitagmorgen die Nachrichten über das Risikogebiet Südtirol die Runde gemacht hatten. Die Teilnehmer hätten allerdings erleichtert und verständnisvoll auf die Absage der Reise reagiert, lässt Marc Stiefel durchblicken.

Der Funktionär des TV Neuhausen muss sich jetzt allerdings um die Formalitäten kümmern: Bus und Hotel sind gebucht, das meiste ist schon bezahlt. „Noch weiß ich nicht genau, wie wir aus der Sache rauskommen.“ Die Neuhäuser gastieren seit Jahren in der selben Unterkunft, die Verantwortlichen streben einen Kompromiss an.

Viele Hotels in Südtirol setzen auf Kulanzregelungen

In Südtirol setzen mittlerweile viele Hotels auf Kulanzregelungen. „Unsere Unterkunft bietet den Gästen an, abgesagte Urlaube innerhalb eines Jahres nachzuholen“, berichtet eine Urlauberin aus Reutlingen, die ebenfalls kurzfristig einen Trip nach Südtirol abgesagt hat. Sie plant nun eine Wanderreise im Sommer.

Oft fällt aber auch ein Teil der Kosten an. Etwa für ein Ehepaar aus Tübingen, das in Bruneck im Pustertal gebucht hatte. Das Hotel verlangt 30 Prozent an Stornogebühren, erzählen die beiden.,

Die Betreiber der Unterkünfte in den italienischen Skigebieten hadern seit Wochen mit einer heftigen Stornierungswelle wegen Covid-19.

Ein Dolchstoß für den Tourismus in Südtirol

Wie die „Süddeutsche Zeitung“ heute berichtet, sorgt die Entscheidung des Robert-Koch-Institus dort für Unverständnis. Der Präsident des Südtiroler Hotelier- und Gastwirteverbands, Manfred Pinzger, sprach von einem „Dolchstoß“ für den Tourismus in Südtirol.