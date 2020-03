Wäre jetzt Sommer und ein heißer Wind triebe feinen Sand über die Straßen, könnte Sergio Leone, würde er noch leben, in der Metzinger Outletcity einen modernen Western drehen: Das Coronavirus und die leere Stadt, könnte der Titel lauten. Es betrifft beileibe nicht die Outlets allein. Auch in anderen Geschäften war am Dienstag Schlange stehen nicht notwendig. Kurz vor zehn Uhr standen auf dem großen Parkplatz (P4) an der Maienwaldstraße drei Autos. Sie verloren sich in der Weite des Raums. Später, am Nachmittag, waren es deutlich mehr. Aber auch deutlich weniger als an normalen Tagen. Eine Fahrschule für angehende Fernfahrer hätte dort stundenlang mit einem Lastwagen samt Anhänger rückwärts einparken üben können, ohne, dass es groß aufgefallen wäre.

Leere Geschäfte

Die Outletcity hat schon deutlich belebtere Tage gehabt, ob es so leergefegte Geschäfte jemals gab, kann deren Pressesprecherin Isidora Muthmann nicht beantworten. Sie ist erst seit 2014 dabei. „Für uns ist es nicht dramatisch“, sagt sie. „Solide Unternehmen, die jahrelang Gewinne eingefahren haben, können solche Wochen überstehen.“ Ob aus den Wochen Monate werden, vermag sie nicht abzuschätzen: Das wäre erstens reine Spekulation, zudem hätte zweitens das Land dann ganz andere Sorgen.

In der Tat wirkt das Coronavirus zunehmend destruktiv auf alles, was mit Infrastruktur zu tun hat. Für die Outletcity kann es Isidora Muthmann nicht in Zahlen sagen. Die kommen von den einzelnen Stores, respektive von deren Hauptstandorte. Doch auch ohne buchhalterische Untermauerung: „Rückgänge sind zu verzeichnen, kein Thema“, räumt die Outletcity-Sprecherin ein.

Vielleicht ist es auch das miserable Wetter, mutmaßt sie. Zudem meiden Menschen allgemein größere Ansammlungen. „Da spielt einiges mit.“ Am Dienstagnachmittag war sie in Stuttgart unterwegs. Ihr Eindruck: „Da ist weniger los als in Metzingen.“

Pro 7 kommt mit Taff

Der Sender Pro 7 hat sich dieser Tage bei ihr gemeldet. Das Lifestyle-Magazin Taff möchte am Freitag in der Outletcity drehen. Es geht natürlich um Shopping-Tourismus. Doch jetzt, in Zeiten dieses neuartigen Virus’, haben die Münchener doch Bedenken: Kann man ins Zentrum des internationalen Modehandels, ohne sich anzustecken? Isidora Muthmann hat die Filmcrew beruhigt. Ihrer Meinung nach ist das Einkaufen nicht gefährlicher als alle anderen Verrichtungen des täglichen Lebens. Gruppenreisen aus China kommen seit Wochen nicht mehr nach Metzingen, Italiener gehören traditionell nicht zu den Outlet-Kunden. Die Sorge, die Filmcrew müsste auf dem Set rund um Linden- und Hugo-Boss-Platz menschenleere Stores filmen, ist freilich obsolet. Für Freitag haben sich Gäste aus Russland angekündigt. Es handelt sich um die Gattinnen zweier Oligarchen, die mit ihrer Entourage anreisen. Die beiden Damen, so Isidora Muthmann, seien von ausgesuchter Schönheit, obendrein wichtige Influencerinnen. Ob sie aufgrund der beruflichen Erfolge ihrer Gatten in der Lage sind, der coronavirusbedingten Umsatzdelle entgegenzuwirken? Mit Hamsterkäufen hat ihr Tun freilich nichts gemein, auch wenn es ähnlich aussehen wird.

Online als zweites Standbein

Noch etwas hilft der Outletcity: der. Der gewinnt zunehmend an Bedeutung, weswegen ein Team von Programmierern und anderen IT-Experten das Einkaufen im Internet etablieren hilft. Es fängt die Umsatzeinbußen dieser Tage zwar nicht ab, aber untermauert eine alte Binsenweisheit: Auf zwei Beinen steht sich’s besser.