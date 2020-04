Zwei Lehrerinnen der Schönbeinrealschule nähen Nase-Mund-Masken für eine kieferorthopädische Praxis. Eigentlich wären den beiden Kieferorthopädinnen binnen zehn Tagen die Gesichtsmasken für ihre Praxis ausgegangen und neue sind auf dem Markt nicht zu bekommen. Medizinische Masken wollen die Kieferorthopädinnen aber ohnehin nicht annehmen, weil sie der Meinung sind, dass diese eher an die Krankenhäuser gehen sollen.Sie haben deshalb entschieden, dass genähte Masken aus Stoff für ihren Praxisalltag ausreichend seien. Allerdings können sie die genähten von Trigema nicht vor Ende Mai erwarten, weil auch diese Firma überlastet ist.

Die von Trigema kommen erst später

In dieser Situation erinnerte sich eine der Ärztinnen daran, dass die Tochter ihrer Freundin in ihrer Freizeit gerne näht. Und tatsächlich, da diese Tochter Lehrerin an der Schönbeinrealschule in Metzingen ist, hat sie gerade Zeit, denn die Schulen sind ja geschlossen. Auf die Nachfrage, ob sie kurzfristig Nase-Mund-Masken nähen kann, erhielt sie sofort ein begeistertes „Ja, das übernehme ich sehr gerne.“ Eigentlich hat sich die Lehrerin aus der Schönbeinrealschule für die vier Wochen der voraussichtlichen Schulschließung bereits eine To-Do-Liste gemacht. Nachdem sie zugesagt hatte, die vielen benötigten Masken zu nähen, war ihr klar, dass sie das alleine in der kurzen Zeit und mit der einfachen Nähmaschine, die bei ihr im Haus steht, nicht schafft. Deshalb rief sie schnell eine Kollegin der Schönbeinrealschule an, von der sie weiß, dass diese auch gerne näht: „Das ist eine tolle Idee, da unterstütze ich dich gerne“, sagte ihre Kollegin. Jetzt fehlte nur noch eine gute Nähmaschine. In der Schönbeinrealschule stehen welche, die sonst für den Unterricht gebraucht werden. Also wurde Rektor Jürgen Grund gefragt, ob sie eine Nähmaschine ausleihen kann. Durfte sie. Und sofort wurde eine Maske um die andere genäht.

Und die Kieferorthopädinnen sind auch bereit, die Arbeit ausreichend zu entlohnen. Den beiden Lehrerinnen ist jedoch klar: „Wir wollen kein Geld. Wir sind beide froh, etwas Sinnvolles zu tun.“ Deshalb ist schnell entschieden, dass das verdiente Geld komplett an das Patenkind der Schule gehen soll. Der nächste Auftrag wartet derweil schon: Ein Lions-Club will Gesichtsmasken für ein Altenheim spenden. Den beiden Lehrerinnen wird auf keinen Fall langweilig werden bis zur Schulöffnung.