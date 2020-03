In den Bad Uracher Fachkliniken Hohenurach gibt es zwei laborbestätigte Corona-Fälle. Das gab Landrat Thomas Reumann während einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz im Reutlinger Landratsamt am Samstagnachmittag bekannt. Bestätigt hat das Gesundheitsamt in Heidenheim die Infektion eines P...