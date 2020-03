Das öffentliche Leben ruht in großen Teilen. Die Menschen sind aufgerufen, so wenig Kontakte wie möglich zu anderen zu haben. Gerade für Risikogruppen, also Menschen mit Vorerkrankungen oder Ältere, gilt dies in besonderem Maße. Sie sollen zu Hause bleiben und nicht einmal zum Einkaufen nach draußen gehen. Eine Herausforderung für diejenigen, die keine Familie in der Nähe haben. Darum gibt es in vielen Ortschaften in der Region Initiativen oder Einrichtungen, die ihnen Unterstützung anbieten und für sie da sind.

Dettingen

Besonders gut ist die Lage in Dettingen, wo gleich mehrere Anbieter solcher Nachbarschaftshilfen aktiv geworden sind. Da ist zum einen der ehrenamtliche Hilfsdienst „Füreinander da sein“, der bereits seit vielen Jahren unter dem Dach der evangelischen Kirchengemeinde Helfer und Hilfesuchende zueinander bringt. Karin Beck, die ihn leitet, hat einen Aufruf gestartet, um weitere Helfer zu finden. „Seitdem steht das Telefon nicht mehr still“, erzählt sie, es sei eine wahre Welle der Hilfsbereitschaft. Bisher hat sie einmal pro Woche telefonische Sprechzeiten gehabt, um Hilfen zu vermitteln, dies wird nun ausgedehnt. Seit gestern ist sie täglich erreichbar, um Einkaufswünsche entgegen zu nehmen. Wer andere Hilfeleistungen braucht, sollte diese mit etwas Vorlauf anfragen, betont sie, dann kann man bestimmt helfen. Auch der Pflegedienst „Pflege mit Herz“ ist unentgeltlich für hilfsbedürftige Menschen mit einem Einkaufsservice da. Inhaber Steffen Maier weiß, dass es viele Ältere gibt, denen es schwer fällt, sich selbst zu versorgen, und die in keiner Pflegestufe sind. Auch das Fitnessstudio „Injoy“ versucht seine Mitarbeiter so lange wie nur möglich weiter zu beschäftigen. Da es natürlich derzeit nicht viel zu tun gibt, außer aufräumen und putzen, ist Inhaberin Simone Fritz ebenfalls die Idee gekommen, sich sozial zu engagieren. Auch sie ist täglich erreichbar für Menschen, die Hilfe brauchen. Der Dettinger Bürger Björn Schlieper hat mit seiner privaten Initiative „Corona Hilfe Dettingen“ eine Google-Map-Karte erstellt, auf der sich Menschen eintragen können, die anderen helfen wollen. Zudem können sich an ihn auch Geschäftsinhaber wenden, die einen (kostenlosen) Lieferservice innerhalb Dettingens anbieten und denen dies hilft, besser durch die Krise zu kommen, so lange ihre Läden geschlossen haben.

Riederich

Auch in Riederich gibt es schon seit langem die Initiative „Bürger helfen Bürgern“, die Hilfe vermittelt. Koordinatorin Johanna Kruppa wird die Angebote ebenfalls ausdehnen. Wer helfen will oder Hilfe benötigt, kann sich gerne an sie wenden.

Grafenberg

Die Gemeinde Grafenberg hingegen könnte durchaus noch Helfer gebrauchen, wie Rudolf Putz von der A.H.M.-Seniorenhilfe betont. Denn: „Alle an dieser Initiative Mitwirkenden sind im Seniorenalter zwischen 70 und 90 Jahren und eher passiv an unseren Angeboten beteiligt“ erklärt er. Die meisten von ihnen gehören also selbst zu der Risikogruppe und sollten nicht helfen. Er hofft darauf, dass die Gemeinde eventuell eine solche Hilfe initiieren könnte, beziehungsweise dass das DRK Metzingen teilweise mit in Grafenberg aushilft.