Die Gemeinde Kohlberg vermeldet erste bestätigte Fälle von Covid-19-Infektionen, im Landkreis Reutlingen sind es damit 43 Menschen, bei denen das neuartige Coronavirus ausgebrochen ist. Die Kontaktpersonen seien bekannt und informiert, heißt es auf der Webseite der Kommune.

Die Allgemeinverfügung der Gemeinde Kohlberg wurde deshalb nochmal verschärft. Das Rathaus bleibt bis auf Weiteres für den Publikumsverkehr geschlossen. In dringenden Fällen soll telefonisch oder per E-Mail Kontakt mit den Mitarbeitern aufgenommen werden. Alles, was verschoben werden kann, solle auf einen späteren Zeitpunkt verlegt werden, bittet die Gemeinde auf ihrer Internet-Seite.