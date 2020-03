Aufgrund eines bestätigten Falles einer Corona-Infektion am Bad Uracher Graf-Eberhard-Gymnasium wird die Schule bereits am Montag und nicht wie beabsichtigt erst am Dienstag geschlossen, teilt die Stadt Bad Urach am späten Sonntagnachmittag mit. Aufgrund der räumlichen Nähe zur Geschwister-Scholl-Realschule bleibt diese vorsorglich ebenfalls bereits ab Montag geschlossen.