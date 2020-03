Eine gute Nachricht kam gestern von Landrat Thomas Reumann: Dem 65-Jährigen Grafenberger, der sich wohl in Südtirol mit dem Coronavirus infiziert hatte, geht es besser. Der Mann gilt als erster offiziell Erkrankter im Landkreis Reutlingen. Er wird voraussichtlich heute aus dem Krankenhaus in die häusliche Quarantäne entlassen.

Das Gesundheitsamt hat zudem die Personen ausfindig gemacht, die in den vergangenen zehn Tagen Kontakt zu dem Grafenberger hatten, so Thomas Reumann weiter. Es handelt sich dabei um 17 Männer und Frauen, die nun ebenfalls unter häuslicher Quarantäne stehen.

Der 65-Jährige war, wie berichtet, Anfang März aus Italien zurückgekommen und hatte dann zweimal eine Arztpraxis in Metzingen aufgesucht. Dort saßen einmal zehn und einmal zwei weitere Patienten mit ihm im Wartezimmer. Für sie gilt die Quarantäne-Regel ebenso, wie für die beiden Ärzte, eine Praxis-Mitarbeiterin sowie zwei Kontaktpersonen aus dem häuslichen Umfeld des Mannes.

Das Landratsamts hat gestern den Gemeinden empfohlen, wegen der Coronakrise in den kommenden vier Wochen sämtliche Veranstaltungen abzusagen. Auch dann, wenn weniger als 1000 Besucher erwartet werden (siehe dazu unsere Reutlinger Seite). Darauf hat Dettingen umgehend reagiert. Die Gemeinde cancelt die verbleibenden drei Abende der Kabarett-Tage. Noch zum Auftakt am Samstag erlebten knapp 160 Gäste einen launigen Comedy-Abend im Bürgerhaus. Nun müssen die Verantwortlichen die Künstler „ausladen“. Das Geld für bereits bezahlte Tickets erstattet die Gemeinde zurück, betont Regine Ries vom Kulturamt (siehe Kasten).

„Die Entscheidung ist eine reine Vorsichtsmaßnahme“, erklärt Bürgermeister Michael Hillert. Noch sehe die Verwaltung als Ortspolizei keine Notwendigkeit, größere Zusammenkünfte komplett abzusagen. „Wir wollen aber unserer Vorbildfunktion als Veranstalter gerecht werden“, erläutert auch Hauptamtsleiter Manuel Höllwarth.

Dettingen streicht nicht nur die nahezu ausverkaufte Kleinkunst-Reihe, sondern sagt alle kulturellen Veranstaltungen bis zum 29. April ab. „Über das Maibaumstellen können wir dann neu diskutieren – sofern sich die Lage entspannt“, so der Rathauschef gegenüber der SÜDWEST PRESSE.

Zudem legt die Gemeinde den Vereinen ans Herz, über ihr eigens Programm nachzudenken. Dem kommt der Freundeskreis Calverbühl gleich nach: Der für den Mittwoch, 18. März, geplante Seniorennachmittag im Bürgerhaus fällt aus. Das teilte Leiterin Katharina Beutler noch gestern Abend mit. Noch unklar ist, ob das im April geplante „Frühlingserwachen“ des Gewerbe- und Handelsvereins ebenfalls dem Virus zum Opfer fällt.

Schon gestern hat der Musikverein Grafenberg das Frühjahrskonzert am Samstag, 21. März, gestrichen. Die Musiker bedauern das – „haben sich doch die „Grafenberger Musikanten“ und die Jugendkapelle schon monatelang auf dieses Konzert vorbereitet“, betont Rainer Mayer vom Vorstandsteam. Bereits erworbene Eintrittsprogramme können den bekannten Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden.

Auch der Arbeitskreis Kelter Grafenberg hat das für Donnerstag, 19. März, vorgesehene „Kino in der Kelter“ abgesagt.

Kabarett-Tage: Gemeinde erstattet Geld zurück

Für alle bereits verkauften Karten der Dettinger Kabarett-Tage erstattet die Gemeinde das Geld zurück. Ticketinhaber sollten ihre Originalkarten zusammen mit Namen, Adresse und Bankverbindung formlos in einem Umschlag in den Rathausbriefkasten einzuwerfen oder per Post an die Rathausadresse übersenden. Die Erstattung erfolgt per Überweisung.

Bei den Absagen handelt es sich um die Abende mit dem Duo „Zu Zweit“, (13. März), dem „Chor der Mönche“ (20. März, Bürgerhaus) und Heinrich del Core ( 27. März, Schillerhalle).