Vor den beiden Corona-Abstrichzentren (CAZ) in Nürtingen und an der Messe in Leinfelden-Echterdingen haben sich heute im Laufes des Tages lange Staus gebildet. Die Landkreis-Verwaltung bittet deswegen ausdrücklich darum, die Zentren heute nicht mehr anzufahren.

Viele Patienten warten in der Autoschlange

Die Corona-Abstrichzentren im Landkreis Esslingen sind im Laufe des Montags an die Kapazitätsgrenzen gelangt. Wegen des des großen Andrangs an Patienten muss mit langen Wartezeiten gerechnet werden. Daher bittet die Kreisverwaltung Betroffene, die CAZ erst morgen oder in den folgenden Tagen anzufahren.

Neue Risikogebiete Tirol und Madrid

Der große Anzahl der in der Autoschlange auf die Behandlung wartenden Personen führt ein Sprecher des Landkreises Esslingen darauf zurück, dass das Robert-Koch-Institut (RKI) neue Risikogebiete ausgewiesen hat. Zu diesen gehören seit wenigen Tagen Tirol und Madrid.

Nur Patienten mit einem Code, den sie vom Hausarzt erhalten, sind berechtigt, bei den beiden CAZ vorzufahren, um sich auf die Infizierung mit dem Coronavirus (SARS-COV-2) testen zu lassen. Darauf weist das Landratsamt Esslingen ausdrücklich hin.