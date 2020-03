Um denjenigen zu helfen, die zurzeit keine Möglichkeit haben, sich selbst mit Lebensmitteln oder Medikamenten zu versorgen, wird die bisherige Hilfsaktion des DRK deutlich erweitert und auf viele helfende Schultern verteilt. Bereits in der vergangenen Woche war die Aktion angelaufen.

Jetzt kommen zum Rotkreuz auch die evangelisch-methodistische Kirche, der Neuhäuser Ortsvorsteher Günter Hau und sein Stellvertreter Klaus Rümmelin sowie das Haus Matizzo hinzu. Unterstützt wird die Aktion auch von der Stadtverwaltung Metzingen. Das Prinzip bleibt gleich: Hilfsbedürftige Bürger können sich unter der Telefon (0 71 23) 9 72 75 85 melden und eine Bestellung mit Lebensmitteln oder Medikamenten aufgeben. Neu ist, dass die Nummer nicht nur freitags, sondern nun auch dienstags von 9 bis 12 Uhr erreichbar ist.

Für Hilfsbedürftige

Die eingegangenen Bestellungen werden an das Kaufland in Metzingen weitergegeben, wo am Morgen des folgenden Tages die Ware abgeholt und ab 9 Uhr mit den entsprechenden Lieferscheinen an die Hilfsbedürftigen ausgefahren wird.

Für die Versorgung der hilfsbedürftigen Menschen arbeiten ab sofort nicht nur die Ehrenamtlichen des Roten Kreuzes, sondern auch Teams der evangelisch-methodistischen Kirche rund um Bernd Schwenkschuster und Andreas Salzer. Die evangelische Kirche in Neuhausen stellt ein Team rund um Pfarrer Jörg Sautter.

Ebenso organisieren der Neuhäuser Ortsvorsteher Günter Hau und sein Stellvertreter und Stadtrat Klaus Rümmelin Helferteams aus der Gemeinschaft „Neuhäuser Vereine“ und Bürgerschaft. Gleichfalls ist das Haus Matizzo mit seinem etablierten Fahrdienst mit an Bord. „Wir liefern den Leuten ihre Bestellungen an die Haustür, betreten die Wohnungen aber nicht“, erklärt der Metzinger DRK-Bereitschaftsleiter Daniel Schnell.

Hygienestandards

Die notwendigen Hygienestandards werden auch bei der Bezahlung eingehalten. Wer mit Bargeld zahlen möchte, muss es in einem Briefumschlag bereitstellen. Andernfalls kann per Überweisung oder mit der EC-Karte gezahlt werden. Die Helfer haben spezielle Kartenlesegeräte, bei denen kein direkter Kontakt notwendig ist. Bei amtlich bestätigten Quarantänefällen gibt es eine enge Zusammenarbeit mit der Ortspolizeibehörde Metzingen. Zudem wird darauf geachtet, dass die Helfer bestmöglich geschützt sind.

Fahrdienst läuft weiter

Neben Schutzkleidung gehört dazu auch die Trennung von Teams. Jedes Team arbeitet unabhängig von den anderen, sodass es keinen direkten Kontakt gibt. Wichtig ist den Verantwortlichen, dass die Aktion von vielen helfenden Schultern aus den unterschiedlichen Organisationen und Bereichen getragen wird. So hält das Haus Matizzo weiterhin seinen Fahrdienst für wirklich notwendige Fahrten mit freiwilligen Helfern aufrecht. Wer bislang schon den Fahrdienst des Hauses Matizzo in Anspruch genommen hat, sollte sich deshalb auch weiterhin dort melden.

Alle anderen Hilfsbedürftigen melden sich bei der zentralen Telefonnummer des DRK. Im Moment gibt es insgesamt ausreichend Helfer, allerdings kann sich das auch wieder ändern – je nachdem, wie sich die Situation in den nächsten Tagen und Wochen entwickelt.

Die Stadtverwaltung Metzingen begrüßt und unterstützt die Hilfsaktion ausdrücklich. „Ich finde es großartig, wie sich unsere Bürger in dieser für alle außerordentlich schwierigen Zeit gegenseitig unterstützen und helfen. In der Krise zeigt sich, dass wir zusammenhalten“, betont Oberbürgermeister Dr. Ulrich Fiedler. Die Verwaltung sei dankbar und stolz auf diese Hilfsbereitschaft in Metzingen, Neuhausen und Glems.