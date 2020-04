Ein weiterer Bericht hat uns aus der Fremde erreicht. Er stammt von Lavinia Maria Hutt aus Dettingen:

„Als Anfang März an einem Montagmorgen die Nachricht kommt, dass alle Schulen und größeren Geschäfte bis auf weiteres geschlossen bleiben, sind alle hier in Costa Rica etwas überrumpelt. Besonders meinen Plänen versetzt das erst mal einen Schlag. Ich bin seit Januar 2020 in Heredia, Costa Rica, und bin mitten in meinem Au-pair-Jahr, als Corona hier eintrifft.

Schulen haben sofort geschlossen

Bevor es hier erst richtig los ging, hatte ich eher die Vermutung, Kontaktsperren und Ausgangsverbote würden hier, in einem Land mit solch kontaktfreudigen und herzlichen Bewohnern, schwierig werden. Wider meine Erwartungen griff die Regierung aber ziemlich schnell durch und verordnete schon nach den ersten zehn Corona-Fällen die Schließung aller Schulen und Geschäfte. Das stellt den Alltag meiner Gastfamilie ziemlich auf den Kopf, denn hier ist man es gewöhnt, seine Nachbarn mit Umarmungen und viel Herzlichkeit zu begrüßen und an Wochenenden gerne auch mal große und viele Ausflüge an den Strand zu machen. Zum Glück reagieren auch die Schulen hier sofort und senden schon am folgenden Tag Pakete mit Schulaufgaben und -utensilien, was für mich eine echte Erleichterung ist.

Im Home-Office

Bereits in der zweiten Woche ist eine komplett neu eingerichtete Internetseite zur Stelle, auf der die Kinder ihre Schulaufgaben runterladen und Arbeiten einreichen können, und beinahe alle Firmen, bei denen es möglich ist, stellen ihren Angestellten Home-Office zur Verfügung. Die nächsten sechs Wochen verlasse ich nicht einmal das Haus, was mir erst vor Augen führt, wie gut wir es im Normalfall haben. Was bisher eine Selbstverständlichkeit war – mit dem Uber kurz in die Stadt fahren, nach dem Spaziergang mit dem Hund noch kurz im Supermarkt einkaufen gehen oder am Wochenende einen Ausflug zur ,,Abuelita“ (Omi) mit anschließendem Essengehen – ist jetzt unmöglich geworden. Wie lange wir aber tatsächlich nicht mehr draußen waren, fällt mir erst auf, als wir nach sechseinhalb Wochen alle zusammen mit dem Auto zum Supermarkt fahren und mein zehnjähriges Gast-Kind mir im Auto ganz aufgeregt erzählt, dass es ganz vergessen hat, wie sich ein Auto anfühlt. Natürlich dürfen wir das Auto auch nicht verlassen, nur der Vater stellt sich mit Mundschutz und Handschuhen in die Schlange, in der Alle zwei Meter Abstand voneinander halten müssen.

Wenige Intensivbetten

Doch die strengen Maßnahmen zahlen sich wohl aus. Die Verbreitung des Virus’ geht nur sehr langsam voran, und Costa Rica ist mit 697 Infizierten und sechs Toten (Stand 27. April) sehr weit unten auf der globalen Liste, was essenziell für das Gesundheitssystem hier ist, denn so viele Krankenhausbetten und besonders Intensivstationsplätze gibt es hier nicht. Doch die anfängliche Panik der Bewohner, wegen welcher sich die Mehrheit an die Vorsichtsmaßnahmen hält, ebbt nach den ersten Wochen ab, und pünktlich zum Anfang der ,,Semana Santa“, der Ferienwoche während Ostern, wollen die Ersten schon wieder in den Urlaub an den Strand fahren.

Darum muss die Regierung jetzt härter durchgreifen: ab 17 Uhr dürfen keine Autos mehr auf den Straßen sein, wer danach noch motorisiert unterwegs ist, verliert sein Nummernschild und muss eine Strafgebühr von mehreren hundert Dollar zahlen. Das wurde vielleicht mit guten Intentionen beschlossen, führt aber in den ersten Wochen erstmal zum Verkehrschaos mit unzähligen Unfällen, Staus und genervten Fahrern um kurz vor fünf. Zudem werden Stimmen laut, die eine Ausnahme für Lieferservices wie Uber-Eats oder Glovo fordern, da man sich ja abends nicht selbst mit Essen versorgen kann.

Busse, die bereits vor Corona nur sehr unregelmäßig kamen, fahren jetzt nur noch einmal am Tag und nehmen nur Leute mit, die im Zielgebiet wohnen.

Wer also nach 17 Uhr noch einen wichtigen Termin hat, muss entweder laufen oder mit dem Fahrrad fahren, was hier jedoch keinem geraten wird, denn Corona verhindert leider keine Überfälle.

Da trotz alledem noch Familien dabei erwischt werden, wie sie still und heimlich mit gepackten Koffern in den Urlaub fahren wollen, wird das Autofahr-Verbot nun auch auf den Tag ausgeweitet.

Wer tagsüber die Heimatstadt mit dem Auto verlassen möchte braucht ein offizielles Schreiben, das bestätigt, dass man einen wichtigen Termin in der Arztpraxis oder bei der Arbeit hat. Dafür dürfen die Lieferdienste nun doch noch nach 17 Uhr ausliefern, damit die Bevölkerung auch nicht verhungert. Zusammengefasst könnte man also sagen, dass man in Costa Rica im Moment am Sichersten im Haus ist.

Das Eingesperrtsein stört mich persönlich aber nicht zu sehr. Natürlich bin ich etwas traurig und enttäuscht darüber, dass ich die Schönheit dieses paradiesischen Landes nun nicht voll erkunden kann, doch glücklicherweise hatte ich in den zwei Monaten davor schon relativ viel besichtigt.

Außerdem lernt man auch so einiges Neue, wenn man wochenlang zu Hause ist. In den sieben Wochen im Haus habe ich schon unzählige neue Rezepte, eine andere Sprache und ein paar neue Brett- und Familienspiele kennengelernt. Die Beziehung zu meiner Gastfamilie hat dies auch sehr auf die Probe gestellt, da wir nach nur knapp zwei Monaten plötzlich rund um die Uhr zusammen sind.

Bis jetzt kann ich aber sagen, dass uns das eher näher gebracht hat. Schlussendlich geht auch die Sicherheit aller immer vor.

Besonders meine Gastfamilie nimmt die Vorschriften hier sehr ernst, wofür ich auch durchaus dankbar bin, denn ich würde es mir auch für meine Familie und Freunde wünschen, dass die Menschen in ihrer Umgebung die Lage ernst nehmen und aus Rücksicht für all die, die Risikopatienten sind, zu Hause bleiben.“