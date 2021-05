Es wäre der GAU schlechthin: Ein Corona-Ausbruch in der Produktion oder in einem Großraumbüro. Beispiele dafür gab es in den vergangenen Monaten genügend, oft mit heftigen Folgen wie zeitweiser Betriebsschließung und vielen Erkrankten. Darum haben die meisten Unternehmen Vorsorge getroffen. ...