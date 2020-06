Die Reisefreiheit kehrt in großen Teilen Europas wieder zurück: Die Bundesregierung hat am Montag die Reisewarnung für 27 europäische Länder aufgehoben. Doch wie steht es um die Top Vier der deutschen Urlaubsländer: Griechenland, Türkei, Kroatien und Ägypten?

Lage in Nachbarländern unterschiedlich

Nach aktuellen Angaben des Auswärtigen Amtes bleibt es für Spanien, Norwegen und Finnland noch bei der Reisewarnung. Die Einreisesperren der Länder selbst sollen in den kommenden Wochen jedoch aufgehoben werden. In Spanien ist das für den 21. Juni geplant, in Finnland gilt die Einreisesperre bis zum 14. Juli, in Norwegen vorerst unbefristet. In Schweden ist die Zahl der Neuinfektionen noch zu hoch für die Aufhebung der Reisewarnung.

Von Reisen nach Großbritannien, Irland und Malta wird auf der Internetseite des Auswärtigen Amts „dringend abgeraten“. Der Grund: In diesen drei Ländern ist nach der Einreise noch eine zweiwöchige Quarantäne erforderlich. Generell gilt für unterschiedliche Ländern entweder ein Reisehinweis, ein Sicherheitshinweis oder eine Reisewarnung. (Eine Erklärung zu diesen Begriffen gibt es im Infokasten unten.)

160 Länder außerhalb der Europäischen Union verlängerte die Für mehr alsaußerhalb der Europäischen Union verlängerte die Bundesregierung die Reisewarnung für Touristen bis zum 31. August . Ausnahmen können für einzelne Länder gemacht werden, in denen die Verbreitung des Virus ausreichend eingedämmt ist.

Ohne Quarantäne nach Griechenland, aber nur nach Athen

Athen hat angekündigt, dass Reisende aus 29 Staaten von Montag an ohne Quarantänepflicht nach Griechenland reisen können, darunter auch aus Deutschland. Am 1. Juli soll die Lage erneut geprüft werden; dann könnten weitere Staaten hinzukommen. Zunächst soll es Flüge aus dem Ausland nur nach Athen und Thessaloniki geben. Vom 1. Juli an sollen auch die Regionalflughäfen für Flüge aus dem Ausland geöffnet werden. Eine Corona-Kontrolle werde es stichprobenartig an den griechischen Flughäfen nach Landung aus dem Ausland geben, teilte Athen mit. Die Inseln der Ägäis und des Ionischen Meeres wurden für den Urlaubsstart für Touristen aus dem Ausland vorbereitet.

Reisen in die Türkei auf eigenen Gefahr

Für die Türkei als Nicht-EU-Staat gilt die Reisewarnung des Auswärtigen Amtes bis 31. August. Das bedeutet, dass Urlauber durchaus in die Türkei reisen dürfen - falls möglich - allerdings auf eigene Gefahr. Das bedeutet, dass Reisende unter anderem eventuell keinen Anspruch auf eine Auslandsreiseversicherung haben und zudem damit rechnen müssen nach ihrer Rückkehr in eine 14-tägige Quarantäne geschickt zu werden.

Das Land selbst hofft, dass die Reisewarnung früher aufgehoben wird. Flughäfen und Hotels bereiten sich schon auf ausländische Touristen vor. Die Einrichtungen müssen sich an zahlreiche Richtlinien halten, an Stränden etwa gilt ein Sicherheitsabstand, am Pool gibt es nur abgepackte Handtücher, und in Flughäfen und Hotels werden Wärmebildkameras eingesetzt. Die Regierung hat ein Zertifikationsprogramm entwickelt, an dem sich Gastronomen und Hotels freiwillig beteiligen können. Auch deutsche Firmen wie der Tüv Süd stellen Inspektoren.

Einreise nach Kroatien unter Angaben persönlicher Daten

Kroatien erlaubt Bundesbürgern wieder die Einreise ohne Nachweis von Gründen. Die Lockerung betrifft auch die Bürger neun weiterer EU-Staaten: Österreich, Slowenien, Tschechien, Slowakei, Polen, Ungarn, Litauen, Lettland und Estland. Reisende aus diesen Ländern müssen künftig an der Grenze lediglich erklären, wo sie sich aufhalten werden und wie sie erreichbar sind. Damit sollen sie gefunden werden können, wenn es in ihrer Umgebung neue Corona-Infektionen gibt.

Urlauber aus dem Ausland dürfen nicht nach Ägypten einreisen

An ägyptischen Ferienorten wie Hurghada und Scharm el Scheich soll schrittweise wieder Normalität einkehren - so die Hoffnung. Hotels dürfen für einheimische Urlauber seit 1. Juni bei 50 Prozent Belegung bereits wieder öffnen. Für Urlauber aus dem Ausland sind die Grenzen aber nach wie vor dicht. Das Auswärtige Amt rät von nicht erforderlichen Reisen nach Ägypten derzeit ab.