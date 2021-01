In amerikanischen Filmen heben sie immer nur die Hand und rufen mehr leise als laut „Taxi“. Schon hält eines an, und sie steigen ein. So einfach kommen Kunden in Metzingen zu keiner Fahrt. Erst recht nicht in Coronazeiten. Kunden müssen schon zum Telefon greifen, um eine Fahrt zu buchen. Doch...