Einen Rekord an Schnelltestwilligen verzeichnete das DRK Dettingen am Mittwoch vor dem Fronleichnams-Feiertag. 384 Getestete zählte Bereitschaftsleiterin Susanne Buchholz am Ende der Aktion im Foyer der Dettinger Schillerhalle. Positive Fälle waren keine darunter.

Viele hatten sich zum Testen ange...